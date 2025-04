Visszatér a képernyőre az ATV híradósa, aki késései miatt távozott a csatornától

Tóth Géza októberben jelentette be, hogy 13 év után távozik az ATV-től, miután másodszor is elkésett a Híradóból „Másodszor elkövetni ugyanazt a hibát, nem fér bele! Elnézést kérek a kollégáktól és a kedves nézőktől is” – írta akkor). A távollét azonban nem tartott túl sokáig, Tóth ugyanis a Média1 értesülései szerint napokon belül visszatér a csatornához.

Örülünk annak, hogy végül meg tudtunk egyezni a folytatás feltételeiről, mivel Tóth Géza 13 éven át hibátlan munkát végzett, és a nézők is szeretik

– közölte a lappal az ATV, megerősítve, hogy Tóth már hétfőtől látható lesz a Híradó műsorvezetőjeként. Azt is elárulták, hogy a csatorna vezetősége a korábbi késés miatt csak néhány hónapos szünetet tervezett, a műsorvezető azonban akkor önként a távozás mellett döntött. Most biztonsági óvintézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy hasonló helyzet ne forduljon elő és Tóth Géza is mindent megtesz a hasonló helyzetek elkerülése érdekében.