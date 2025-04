Kiderült, mit építene a Gellért fürdő gyermekmedencéinek helyére Garancsi István cége

Közel egy éve már, hogy kiderült: a kormány egyik kedvenc oligarchájához, Garancsi Istvánhoz kötődő Market-csoport szerezte meg a Gellért fürdő épp negyven éve elkészült gyermekmedencéinek, illetve napozójának otthont adó, a védett épületegyüttesből egy futó alagúton át is elérhető területet.

A témában 2024 júliusában született, a hely történetét is feldolgozó cikkünkben arról is írtunk, hogy a Kemenes, az Orlay, illetve a Mányoki úthoz is kapcsolódó 1,1 hektáros földdarabot 2008-ig használták rendeltetésszerűen, hatéves szünet után, 2014-ben pedig a gyorsan népszerűvé vált Pagony nyitott meg ugyanott.

A 2021 októberében bezárt vendéglátóhely megszüntetése után az ingatlan továbbra is az azt már hosszú ideje birtokló Egészségsziget Szolgáltató Kft. tulajdona maradt, a háttérben azonban mégiscsak megváltozott a gazda: a kft.-t 2023 őszén megvette a Market Asset Management, ügyvezetői pozícióiban pedig a Gellért szállodai részét a közelmúltig üzemeltető Danubius helyett (a patinás hotel azóta Tiborcz István egyik érdekeltségénél landolt) a Market két fontos vezetője tűnt fel.

A cég tervei egy évvel ezelőtt kezdtek körvonalazódni, hiszen februárban felmérték a szomszédos házak állapotát, márciusban pedig már egy talajfúró gépet is bevetettek, így egyértelművé vált, hogy valami folyik a háttérben. Lapunk júniusban aztán több forrásból is arról értesült, hogy elindult egy zárt, meghívásos építészeti tervpályázat, az információt pedig az is megerősíteni látszott, hogy a közelben lakók a következő hónapban már a bontási zajokat hallgatták. Ennek a részét képezte a medencék, illetve a kék kandeláberek elbontása (ezekről itt látható néhány, a munkák megkezdése előtt született fotó), ám ezeken felül más lényegi változás nem történt.

4 fotó

Cikkünkben arról is írtunk, hogy a Market nem csak a füves területet, valamint a medencéket, hanem a száz évvel ezelőtt a fürdőben dolgozók szolgálati lakóházaként épült, az Orlay utca 7.-hez ragasztott egykori fűtőházat is megvásárolta. Ez a műemléki védettsége miatt nyilvánvalóan nem bontható, így a beruházó előtt álló feladatnak az is része volt, hogy új funkciót találjanak az ipari épületnek.

Felmerülő kérdéseinkkel természetesen a Marketet, illetve az újbudai önkormányzatot is megkerestük – utóbbi válaszában jelezte, hogy a helyi településrendezési és építészeti tervtanács 2024. június 5-én egy vázlattervet tárgyalt, amiben egy, a Kemenes utcai telekrészre, illetve a tömbbelső középső részére tervezett, 28 lakásos épület látszott. A kerület egyúttal megerősítette azt a lapunkhoz eljutott információt, ami szerint a telket több darabra vágnák, ám hozzátették: az építési jogkörök 2020 tavaszán való elvételével kialakult helyzetben az önkormányzatnak nincs igazán mozgástere, az öt éve szigorított építési szabályzatnak megfelelő engedélykérések pedig mindenféle akadály nélkül kaphatnak zöld utat.

A telekmegosztásokkal létrejövő telkeken a Marketnek a szigorítás ellenére is egészen nagy mozgástere van – mutattunk rá –, hiszen a minimum 1200 négyzetméteresre hasítható részeken legalább 60 százalékos zöldterületi arányt kell ugyan tartaniuk, ám cserébe 10 méter magas, a felszín felett 25, az alatt pedig 35 százalékos beépíthetőséggel számolhatnak, ez pedig egy esetleges településrendezési szerződés keretein belül akár tovább is növelhető. A helyzetet tovább bonyolította, hogy az 1,1 hektáros terület mérete bármelyik pillanatban tovább nőhetett – írtuk, hiszen a környező társasházak az elmúlt évtizedekben kisebb-nagyobb földdarabokat béreltek, vagy szimplán csak kerítettek el, így a vitákat, ellentéteket, illetve szerződések ügyét mindenek előtt rendezni kell. Ezek a súrlódások legalább egy esetben jogi útra is terelődtek, hiszen a többségükben néhány méter széles sávokról a házak nem akartak lemondani – nyilatkozta lapunknak a szomszédok egyike.

Egy július 11-i lakossági fórumon aztán még több információ került napvilágra: ekkorra már két, 14-14 otthont magában foglaló ház tervlapjai jártak az Országos Építészeti Tervtanácsnál, de szó esett egy harmadik, mindössze egylakásos épületről is, ami az akkori elképzelés szerint a Mányoki utcához közel eső telekrészre kerülhetne.

A Markettel együttműködő kreatív ügynökségtől július elején aztán megtudhattuk, hogy „magas minőségű prémium lakóépületek” születnek majd a kihasználatlan földdarabon, ami egyébként „funkcióját vesztett, méltánytalanul elhanyagolt”, így a meglévő értékek megtartására ügyelő beruházás a környék ingatlanjainak értékére is pozitív hatással lesz.

A tulajdonos további részleteket nem osztott meg velünk, így sem a zárt tervpályázat végeredménye, sem az azon győztes iroda tervei nem váltak publikussá, sőt, arra a kérdésre sem kaptunk egyértelmű választ, hogy építenek-e majd kizárólag a lakók számára elérhető termál- vagy wellness-részleget. Ezt a fővárosi tulajdonú Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH), az Egészségsziget, valamint a Danubius Hotels Zrt. és a Danubius Zrt. által 2022 folyamán aláírt négyoldalú megállapodás egyértelműen lehetővé teszi, a Market álláspontját átadó ügynökség azonban úgy fogalmazott, hogy az „kifejezetten nem célja” az induló projektnek.

A minderről beszámoló július 12-i anyagunk megjelenése óta közel kilenc hónap telt el, így legfőbb ideje volt annak, hogy valamilyen fejlemény kerüljön napvilágra: erre végül március 25-ig kellett várni, hiszen kora délután több építőipari lapban is szinte szóról szóra ugyanaz a sajtóközlemény jelent meg, a terület szomszédságában élők pedig néhány órával később, egy gyorsan feszült hangulatúvá váló lakossági fórumon ismerhették meg a fejlesztés jelenlegi állását.