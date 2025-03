Galla Miklós a meztelenkedésről: Az tart egészségesen és fiatalon, hogy mindenkinek megmutathatom

Galla Miklóst egy friss interjúban az Index kitartó riportere próbálta rábírni, hogy adjon némi magyarázatot arra a különös szokására, hogy időnként meztelenül jelenik meg a nyilvánosság előtt – ezzel tulajdonképpen zárójelbe téve több évtizedes életművét. Emiatt esett el például a Karinthy-gyűrűtől is, bár utóbb Laár András nekiadta a sajátját, így ez nem különösebben zavarja a humoristát.

Galla értelmezhető magyarázatot nemigen adott a kérdésben, cserébe az interjú egy pontján meztelenre vetkőzött az Index munkatársai előtt.

Annyi azért kiderült, hogy már kamaszkora óta vonzza a nudizmus; minden azzal kezdődött, hogy egy tanzániai hotel strandján meztelenkedett, mikor közgazdász édesapja munkája miatt az országban töltöttek el pár évet.

Nem zavart senkit, ahogy most is imádják a fellépéseimen

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte csak a férfiak értékelik negatívan pucér előadásait, a hölgyek kivétel nélkül elégedettek. A humorista állítása szerint egyébként a hírekkel ellentétben utóbbi előadásain már nem teljesen meztelen, csak öt-hat alkalommal adta elő ádámkosztümben a műsort – az Index riportere ezt meglehetősen nehezen hiszi, miután Galla ezt meztelenül mondja.

Arról, hogy nemrég Laár kijelentette, hogy szerinte Galla megőrült, a humorista azt mondja, nem baj: „Nem, dehogy zavar, élem a magam életét” – mondta, de azért a nyilatkozat után írt egy levelet Laárnak, hogy tudassa vele, az ominózus előadáson nem volt pucér, és egy dalt is elküldött neki. Laár András egyelőre nem válaszolt.

Galla azt is elárulta, hogy egy piros tangában szokott boltba menni (a szóban forgó alsóneműt be is mutatta az Indexnek), ez szerinte senkit nem zavar, nem kap beszólásokat. Meztelenkedési hajlamára annyi magyarázatot adott, hogy élvezi: