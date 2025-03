Meghalt Roy Ayers

84 éves korában elhunyt Roy Ayers, a jazz-funk úttörője. Ayers családja a Facebookon jelentette be, hogy a zenész hosszú betegség után New Yorkban halt meg.

Ayers 1940. szeptember 10-én született Los Angelesben. Bemutatkozó albuma, a West Coast Vibes 1963-ban jelent meg, majd szólólemezek sora következett. Ezután megalakította a Roy Ayers Ubiquity nevű zenekarát, és kifejlesztette jellegzetes jazz-funk hangzását, amelyben vibrafonon játszott. 1976-ban jelent meg leghíresebb száma, a lassú, nyugodt nyári napokról szóló Everybody Loves the Sunshine.

A dal az egyik legtöbbször hangmintázott jazzdal lett. Mary J Blige My Life, Common Book of Life és Mos Def Life Is Real című száma is tartalmaz elemeket belőle, és népszerűsége biztosította, hogy Ayers rendszeres szereplője legyen a világ fesztiváljainak.

A dal mindent megváltoztatott számomra. Még mindig ez az utolsó szám a műsoromban. Az emberek mindig csatlakoznak hozzá, és több mint százszor samplerezték már, Dr. Dre-től Pharrell Williamsig mindenki. Úgy tűnik, minden generációt megragad. Mindenki szereti a napsütést – kivéve Drakulát

– mondta Ayers a Guardiannek néhány éve.

A jazz-funk egyik legfontosabb alakjának tartott Roy Ayers komoly hatással volt az olyan későbbi irányzatokra is, mint az acid jazz vagy a neo soul.