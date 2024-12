Meghalt a Die Hard 2 színésze, Art Evans

December 21-én elhunyt Art Evans, akit a legtöbben a Die Hard 2. – Még drágább az életed című filmből ismerhettek. A színész 82 éves volt.

A hírt Evans publicistája, Erica Huntzinger közölte a Varietyvel. A halál okát nem hozták nyilvánosságra, de a gyászjelentés szerint „békésen hunyt el”, miközben „családja vette körül”. Az USA Today értesülései szerint a színész cukorbetegsége okozhatta halálát.

Arthur James Evans a kaliforniai Berkeleyben született, az elmúlt 50 év során pedig több mint 120 filmes és televíziós projektben dolgozott. Frank Silvera Los Angeles-i Theater of Being nevű színházban kezdte, majd főszerepet vállalt a The Amen Corner című darabban, amely végül 1965-ben a Broadwayre is eljutott. 1975-ben vállalt először nagyobb filmszerepet a The Orphan and the Dude című filmben. Az 1980-as évek elején Evans számos tévésorozatban és -filmben szerepelt, többek között a Leadbellyben, a Friss vérben, a M*A*S*H-ben, a The Fall Guyban, és a Zsarubluesban.

Egyik korai filmszerepe az első áldozat volt John Carpenter 1983-as a Stephen King regényén alapuló Christine című horrorfilmjében. Később olyan színészek mellett játszott, mint Adolph Caesar és Denzel Washington a Katonatörténet című filmben (ami három Oscar-jelölést is kapott), talán legismertebb szerepe pedig a Die Hard 2 Leslie Barnes nevű karaktere volt, aki a légiforgalmi irányítótorony alkalmazottjaként segít John McClane-nek (Bruce Willis) a terroristák megállításában.

Az 1990-es és 2000-es években is aktív maradt, szerepet kapott például a Doogie Howser, M.D.-ben, a Family Mattersben, a Walker, a texasi kopóban, az X-aktákban és a Monk, a flúgos nyomozóban.