Mind a 106 egyéni jelöltjét megnevezte a Mi Hazánk

Mind a 106 egyéni képviselőjelöltjét megnevezte – a jövő évi országgyűlési választáson indulni szándékozó pártok közül elsőként – a Mi Hazánk.

A radikális párt azt írta: „Az ország minden pontján lesz választási lehetősége azoknak, akik sem a korrupcióban és politikai mocskolódásban dagonyázó Fideszt, sem a globalista, idegen érdekeket szolgáló Tiszát nem kívánják támogatni.”

A pártelnök Toroczkai László Csongrád-Csanád vármegye 2. számú, Szeged központú választókerületében indul, melyhez a korábban általa vezetett Ásotthalom is tartozik, és ahol 2022-ben 9,5 százalékos eredményt ért el.

Dúró Dóra elnökhelyettes a tolnai 2-es körzetben méreti meg magát, Dombóváron és környékén, ahol a januári időközi választáson a második helyen végzett.

A párt EP-képviselője, Borvendég Zsuzsanna a Pest vármegyei 3-as választókerületben (Pilisvörösvár és környéke) áll rajthoz, az alelnök közül Novák Előd ezúttal is Budán, Apáti István Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a mátészalkai körzetben, Dócs Dávid országgyűlési képviselő Balassagyarmaton, Pakusza Zoltán pedig Miskolcon lesz jelölt.