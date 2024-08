Indul a Sziget Fesztivál, megmérték, mennyire lesz zajos

Szerdán indul a Sziget, így a korábbi évekhez hasonlóan idén is előre ellenőrizték a fesztivál hangerejét.

Az előírásoknak megfelelő, a határértéken jóval belüli a Sziget zajszintje, ezt mutatták a kedd késő este a III. kerületben végzett mérések, számolt be az MTI.

Az óbudai mérések 50 decibel környékén vagy az alatt voltak, ez bőven alatta van a vonatkozó szabályozásban előírt zajszintplafonnak, amely 23 óra előtt 65, utána 55 decibel.

A külső mérési helyszínek ugyanazok, mint az elmúlt években, vagyis a III. kerületben a Fő téren és a Búza utcában, a Kaszásdűlői lakótelepen jártunk, ezek a leginkább kitettek a Sziget zajának. A kihelyezett állandó zajszintmérők is ugyanazokon a helyeken fognak mérni, mint korábban, ezen felül idén a fesztivál területén is tettünk ki állandó mérőket öt különböző ponton. Utóbbi főleg arra szolgál, hogy be tudjuk azonosítani azokat a helyszíneket, ahol a kinti mérők esetleg többet mérnének a megengedettnél