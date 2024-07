Taylor Swift koncertje miatt ideiglenesen átneveztek egy német várost

Ha az elkövetkező néhány héten át hivatalosan akarunk hivatkozni a németországi Gelsenkirchen városára, akkor Swiftkirchenként kell utalnunk rá, Taylor Swift koncertje miatt ugyanis ideiglenesen átnevezték a települést az énekesnő tiszteletére. Swift triplázik a városban, július 17. és 19. közt háromszor lép fel a Veltins-Arenában, ahová koncertenként hetvenezer nézőt várnak.

A névcserét egy rajongó, Aleshanee Westhoff vetette fel, a tinédzser olyan elhivatottsággal vetette bele magát a küldetésbe, hogy előbb petíciót indított, majd magához a polgármesternőhöz fordult, aki rá is bólintott az ötletre. A város így jelenleg ideiglenesen a Swiftkirchen névre hallgat, ennek megfelelően, több várostáblát is lecseréltek a településen. De nemcsak ezzel kedveskednek az énekesnőnek és rajongóinak: Swift csillagot kapott a helyi Hírességek sétányán, Taylor Swift-villamos közlekedik a városban, és további meglepetéseket is ígérnek – árulta el a város szóvivője, Markus Schwardtmann a dpa-nak.