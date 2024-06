Az Utódlás alkotópárosa készíti a Harry Potter-sorozatot

Francesca Gardiner lesz a showrunner és az egyik executive producer, Mark Mylod pedig executive producerként és több epizód rendezőjeként vesz részt az HBO saját gyártású sorozatának elkészítésében – derült ki a Warner Bros Discovery közleményéből.

Gardiner az Utódláson, Az Úr sötét anyagain és a Megszállottak viadalán is dolgozott, ráadásul Myloddal is ismerik a közös munkát: az utóbbihoz olyan címek köthetők a már említett Utódláson kívül, mint a Trónok harca és a The Last of Us. Ugyancsak executive producerként vesz részt a projektben a könyvek szerzője, J. K. Rowling is. Az írónő által megosztott X-bejegyzésből az is kiderült, hogy ő maga interjúztatta mindkét alkotót, és nagyon elégedett a víziójukkal.

Az eddig csepegtetett információk alapján azt lehet tudni, hogy a sorozat új szereplőgárdával szólítja majd meg a rajongók új generációját, tele lesz fantasztikummal és ismert figurákkal is. Hétévadosra tervezik, minden évad egy könyvet követ, annak főcselekményétől jócskán eltávolodva. Az első évad 2026-ban debütálhat.