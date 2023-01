Ártatlannak vallotta magát Kevin Spacey az ellene folyó szexuális zaklatási ügyben

Kevin Spacey ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott szexuális zaklatási vádakban. A színészt videóhívásban hallgatták meg abban a londoni perben, amely novemberben indult a színésszel szemben. A vádak között három rendbeli szemérem elleni erőszak, három rendbeli szexuális zaklatás és egy rendbeli beleegyezés nélküli szexuális tevékenységre késztetés szerepel, melyek mindegyike egy férfi panaszoshoz kapcsolódik. Az állítólagos támadások 2001 és 2004 közötti időszakot ölelnek fel. Kevin Spacey mind a hét vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A színész ellen jelenleg három per van folyamatban, fel is merült, hogy az ügyeket összevonják, hogy ne külön tárgyalásokon kelljen foglalkozni azokkal. Spacey ellen összesen tizenkét vádpontban folyik eljárás. Tavaly júliusban a színész már ártatlannak vallotta magát egy másik per öt vádpontjában, melyek három férfi szexuális zaklatásáról szóltak, amelyek akkor történtek, amikor Spacey még a londoni Old Vic színház művészeti vezetőjeként dolgozott. Annak az ügynek júniusban lesz a tárgyalása, amely előreláthatólag négy hétig is eltarthat. Tavaly októberben egy New York-i polgári perben Spacey-t felmentették: a bíró szerint a színész nem molesztálta Anthony Rapp színészt annak tinédzserkorában.

Kevin Spacey néhány napon belül Olaszországban tart mesterkurzust a Nemzeti Filmmúzeumban, ahol aztán életműdíjat is kap.