Először koncertezik Budapesten a Damned

A brit punk legendái érkeznek az A38-ra.

Csaknem fél évszázados története során első magyarországi koncertjét adja a londoni Damned, amely március 18-án az újbudai A38 hajón lép fel. A Damned a hetvenes évek második felében a Sex Pistols és a Clash mellett a brit punkszíntér legismertebb képviselőjének számított. A zenekar később áttért a gothic rock hangzásra, és ezt a stílust képviselve inspirált más együtteseket – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Az együttest 1976-ban alapította Dave Vanian énekes, Brian James gitáros, Captain Sensible basszusgitáros és Rat Scabies dobos. Az első LP az 1977-ben megjelent Damned Damned Damned című lemez volt, ezt a következő években számos újabb punk-rock album követte. Az 1979-es Machine Gun Etiquette című anyag szerepel az 1001 lemez, amelyet hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben is.

Hangzásukban a nyolcvanas években a gothic rock, post-punk, pszichedelikus rock, a new wave és az alternatív rock stílusjegyei lettek hangsúlyosak. A londoni csapat sötét szövegeivel, vámpírokat megidéző kosztümeivel az egyik első gothic rock bandaként jelentős hatással volt a goth szubkultúrára. A legnagyobb sikert 1985-ben kijött lemezükkel, a Phantasmagoriával aratták; ezen szerepel két nagy sláger, a Shadow of Love és az Is It a Dream is.

Az évtizedek során a zenekar életében számos tagcsere történt, az aktív korszakokat rövidebb szünetek követték, többször alakultak újjá. Az alapító tagok közül egyedül Dave Vanian énekes maradt napjainkra, igaz, tavaly az eredeti felállásban is turnéztak. Legutóbb 2018-ban adtak ki új albumot, az Evil Spiritset. Nemrég közösségi oldalukon harangozták be a következő anyagot, amelyet idén tavaszra ígérnek, így a klasszikusok mellett várhatóan új dalokat is előadnak március 18-án az A38-on. Bár a Damned még sohasem járt Magyarországon, Lu Edmonds, a csapat egykori gitárosa 2010-ben a Public Image Ltd tagjaként fellépett a Sziget fesztiválon.