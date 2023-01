Új platformon tér vissza A besúgó és az HBO Max további húsz európai sorozata

A SkyShowtime-on lesz hamarosan újra nézhető.

A besúgó tavaly nyáron, nem sokkal az első évad lezárulása után került le váratlanul az HBO Max kínálatából, tucatnyi más európai tartalommal együtt. Már akkor megírtuk, hogy ha az HBO Maxon nem is, más felületen jó eséllyel belátható időn belül újra nézhetjük majd a Kádár-korszakban játszódó magyar sorozatot, és hamarosan erre tényleg lesz lehetőség. A Hollywood Reporter írta meg, hogy a SkyShowtime, a Paramount és a Comcast cégek közös európai platformja megvásárolta 21 európai HBO Max által gyártott sorozat streamingjogait, és köztük van A besúgó is.

Ez összesen mintegy 168 epizódot és nagyjából 150 órányi tartalmat jelent. A SkyShowtime tavaly február óta már 12 ezrópai országban működik, további tízben – köztük Magyarországon – pedig hamarosan indul. Az újra elérhetővé váló sorozatok között szerepel többek között a svéd Mi vagyunk a medvék, a norvég Időbevándorlók, a dán Kamikaze, a svéd Knutby: Imádkozz, engedelmeskedj, ölj, a román Ruxx, és a szintén svéd Lust is. Emellett debütál idén három új sorozat is a streamingszolgáltatón: az ID (Finnország és Svédország), a The Winner (Csehország és Szlovákia) és a Warszawianka (Lengyelország).