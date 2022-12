Meghalt Stuart Margolin, a Bosszúvágy és a Rockford nyomoz Emmy-díjas színésze

Nyolcvankét éves korában meghalt Stuart Margolin karakterszínész, akit a legtöbben a Rockford nyomoz című sorozat Angel Martinjaként ismertek, de emlékezetes alakítást nyújtott az S. O. B. című Blake Edwards-filmben is. Két Michael Winner-filmben is Charles Bronson oldalát tűnt fel: a The Stone Killerben és a Bosszúvágyban.

Szerepei mellett Margolin tévés rendezőként is dolgozott, a Mary Tyler Moore, a Wonder Woman, az Angyali érintés, a Magnum, a Szerelemhajó, a Miért éppen Alaszka? és a Rockford nyomoz több epizódját is ő rendezte. A színész 1979-ben és ’80-ban is kapott egy-egy Emmyt mellékszereplőként, mindkettőt a Rockford nyomozért, amely nemcsak hat évadával volt sikeres, de több tévéfilmes folytatását is imádták a nézők, és az ismétléseket is szokatlanul sokan nézték.

Stuart Margolin Iowa államban született és Dallasban nevelkedett. A színjátszással akkor találkozott, amikor New Yorkba költözött bátyjához, aki ekkor épp a Broadway beugró színésze volt az Anne Frank naplója színpadi feldolgozásában. Nem sokkal később Margolin egy nyári táborban megismerte Barney Brownt, aki olyan színészek mentora volt, mint Dustin Hoffman, Gene Hackman vagy Robert Duvall, érettségi után Margolin csatlakozott is Brown induló színésziskolájához. Tévés karrierje végül 1961-ben indult el, és hat évtizeden keresztül tartott.