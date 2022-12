Távoznak a Millásreggeli műsorvezetői a Jazzy Rádiótól

Megújul a 90.9 Jazzy Rádió, neve tizenöt év után Jazzy Rádióra egyszerűsödik, valamint a Millásreggeli műsorvezetői, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovits András is távoznak a műsorból, a rádió ugyanis nem hosszabbította meg a szerződését a stábbal – tudta meg a Media1. Hogy maga a műsor folytatódik-e, arról később döntenek.

A személyi változások csak a reggelt érintik, ezen kívül további új, a Jazzy hallgatói felmérésein jól teljesítő műsorvezetőket még tervezünk, de tartalmilag nem lesznek drasztikus változások. Marad a reggeli műsorban is az eddig jól megszokott tematika, ahol a műsorvezetői székben továbbra is a szakma kiváló és hiteles szereplői ülnek majd

– mondta el Suri Imre ügyvezető.

A rádió mindemellett új arculatot is kap új logóval, illetve online megjelenésük is színesebb, modernebb lesz. A változások már december 15-én életbe lépnek. A Jazzy új szignáljait Zoohacker készítette, a rádió hangja Peller Anna színművész lett, azaz az ő hangján szól az új szlogen – „Együtt vagyunk” – és az ajánlók is.

FRISSÍTÉS:

Cikkünk megjelenése után a 24.hu úgy értesült, hogy a Media1-en megjelentekkel szemben nem a rádió nem hosszabbított szerződést, hanem a Millásreggeli stábja mondta fel a meglévőt, miután nem sikerült megnyugtatóan rendezni a műsor jövőjét érintő kérdéseket. Ugyanakkor a Millásreggeli stábja nem izgul a jövő miatt, dolgoznak azon, hogy a teljes csapat folytathassa a munkát.