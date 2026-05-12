Negyven kutya életét tette pokollá egy szaporító, több agyonvert és elpusztult kutya még napfényt sem látott

A Ceglédi Járási Ügyészség minősített állatkínzás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki majdnem negyven kutyát tartott rettenetes körülmények között, kettőnek az életét is kioltotta.

A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Cegléd környéki településen élő férfi több kutyát is tartott, hogy szaporításuk révén anyagi haszonra tegyen szert. A vádlott az ebeknek nem biztosított ivóvizet és megfelelő élelmet; több kutyát is rövid láncra verve tartott úgy, hogy nem volt semmilyen menedékük, így ki voltak téve az időjárás viszontagságainak.

A férfi 15 kutyát olyan kennelekbe zárt, amelyben a nagyobb testűek nem tudtak kinyújtózni és természetes testtartást felvenni, az ingatlanba bezárt kutyák napfényt nem láttak, a vádlott az ebeket folyamatos sötétségben tartotta. Az elhanyagoló bánásmód miatt több állat is elpusztult; a férfi két ebet olyan súlyosan bántalmazott, hogy azok szintén elpusztultak.

Egy másik szaporító több száz kutyát tartott horrorisztikus körülmények között.