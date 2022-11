A Nagy Ő: 19 hölgynek is sok az a férfienergia, ami Árpa Attilából árad

Hétfő este elindult A Nagy Ő ötödik évada, amelyben Árpa Attila kegyeiért száll versenybe tizenkilenc nő, vagyis a műsor szóhasználata szerint: hölgy. A színész-rendező hosszú évek óta a legkarizmatikusabb főhős, és nem is veszi túl komolyan magát, a műsor bornírtságát viszont ő sem leplezheti le nyíltan. Így marad a bazsalygás, bájolgás, áskálódás. Epizódkritika.

Mit keres a képernyőkön 2022-ben A Nagy Ő? Amióta Noszály Sándor először ismertette meg a magyar nézőkkel az amerikai társkereső műsort, közel húsz év telt el. Ezalatt szerencsére itthon is változásnak indult, hogyan gondolkodunk a nemi szerepekről, és mi számít elfogadhatónak az udvarlás, a csábítás, a hódítás és az efféle lovagiasnak mondott, de alkalmanként hatalmas taplóságokhoz vezető rítusok terén. A Bachelor – A Nagy Ő viszont látványosan ellenébe megy az ismerkedéssel kapcsolatos, progresszív társadalmi folyamatoknak, mert egy igazi alfahímről szól, egy régi vágású amorozóról, egy szmokingba bújt férfiállatról, akiért meg kell harcolniuk a nőknek – a műsor kizárólagos szóhasználata szerint a „hölgyeknek”.

Ám éppen ez az idejétmúlt, nevetségesen maradi koncepció teheti túlvilágosult, posztfeminista korunkban igazán szórakoztatóvá a hétfő estéket.

A november 14-én indult, ötödik évad legnagyobb húzása maga a főhős, Árpa Attila, aki magyar viszonylatban évtizedek óta (!) a legjobb Nagy Ő. Sem a harmadik évadban szereplő Gyursánszky Gábor kajakosról, sem a tavalyi hódítóról, Tóth Dávid kenusról nem hittük el, hogy jól érzik magukat a szárazföldön, felléptetésükre így az egyetlen lehetőséges magyarázat, hogy a TV2-nél sokáig a vízi sportok szerelmeseinek rendezték ezt a műsort.

A színész-rendezőként bemutatkozó Árpa viszont magabiztosan mozog a kamerák előtt, és nyilván hízelgőnek találta, hogy karizmatikus PUA-mosolyát ezúttal nem drogériareklámokon, hanem tizenkilenc nő (hölgy) előtt villanthatja meg. Árpa változatos szakmai múltját jól ismerik a nézők. Akár a Való Világ meg a Heti Hetes egykori producereként, akár az Argó rendezőjeként, esetleg közmondásos nárcizmusa miatt kíváncsiak rá, mindenképp színesebb egyéniségnek tűnik a korábbi lovagoknál. Rokonszenvesebbé teszi náluk az is, hogy láthatóan nem veszi komolyan ezt a bohóckodást.

Néha összevont szemöldökkel méregeti a nőket, mint egy Zorro-film főgonosza, máskor feltűnően igyekszik, hogy ne nevesse ki egyik-másik versenyzőt.

Túlzás lenne azt várni tőle, hogy nyíltan leleplezze a műsor bornírtságát – ezt alighanem a szerződése sem teszi lehetővé –, de fesztelenségével legalább mindent megtesz azért, hogy viszonylag fájdalommentesen teljen el ez a heti másfél óra.

Ebben egyetlen segítsége akad: Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető, aki „afféle szerelmi tanácsadóként” egyengeti a társkeresést, gyakorlatilag viszont az első öt perc után félreáll. Kár, mert előtte viszonylag természetesen évődött Árpával, és ez a természetesség bántóan hiányzik mind a tizenkilenc versenyzőből. A műsorvezető eltűnése után az első epizódban Árpa jobbára egy helyben állt a La Dolce Vita nevű díszletépület ajtajában – ilyen változatosan álldogálni önmagában megsüvegelendő színészi teljesítmény –, úgy fogadta az érkezőket. A legtöbben lízingelt luxusautón érkeztek, de volt, aki lovon, esetleg quadon – utóbbi saját naiv festményével is megajándékozta a mit sem sejtő Árpát.

A műsor leginkább visszatetsző sajátossága, hogy karikatúraként mutatja be a versenyzőket, noha tény: akad közöttük, aki erre könnyen kapható, például Bogi, a kutyakozmetikus femme fatale, aki folyamatosan suttogva, álrekedt hangon csábít. Ám az is igaz, hogy korban és élethelyzetben elég változatos a csapat, akad kétgyerekes anya és „kétszer huszonnégy éves” angyal is.

Mit is keresnek ezek a lányok, asszonyok egy férfiban? Csupa ódivatú tulajdonságot. Legyen határozott és férfias, „tudja, mit akar”. Mindannyian készségesen bókolnak Árpának: „nagyon durva kisugárzásod van így az életben”, „nagyon sok férfienergiád van”. Az első epizód végén a főhősnek három nőt kellett kiszavaznia a Dolce Vitából. Ágit, a karakán sminktetoválót választotta elsőként (Árpa érzése szerint ő nélküle is megtalálja majd a boldogságot), majd Catherine, a színésznő távozott (nem volt meg a kémia), végül a pénzügyi tanácsadó Petrának kellett mennie (Árpa nem érezte őszintének a közeledését). A többi versenyző rosszul megjátszott sajnálkozással nyugtázta a vetélytársak távozását, pedig láttuk mind, hogy az első percektől fúrták egymást a kanapén bájologva („könyörgöm, fogjál már rendesen kezet”).

Áskálódásból a további epizódokban sem lesz hiány, amint erre Lékai-Kiss felhívta a figyelmet a következő rész előzetese alatt. Ott már melltartóban szaladnak majd a hölgyek, Árpa pedig teátrálisan összetépi a róluk összeállított listáját. Hogy miért? Mert „a szerelem nem egy táblázat”.

Bachelor – A Nagy Ő, 5. évad, részenként 90 perc, TV2.