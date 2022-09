McAfee-nek nem jött össze, ami Joe Exoticnak sikerült

A John McAfee név egyet jelentett a biztonsággal, a különc techzseni által fejlesztett vírusirtó még ma is az egyik legnépszerűbb a piacon. McAfee társaságában lenni viszont minden volt, csak nem biztonságos – ezt próbálja üzenni a Netflix új dokumentumfilmje.

McAfee egy sikeres vállalkozó, aki megőrült, és megölte a szomszédját, vagy ő Amerika potenciális megmentője?

– hangzik el a kérdés a világ talán legnépszerűbb számítógépes vírusirtó szoftverének fejlesztőjéről szóló Running with the Devil: The Wild World of John McAfee elején. A Netlfixen megjelent dokumentumfilm megpróbál rendet tenni a kérdésben, de valójában azt mutatja meg, hogy a milliárdos milyen profin tudta irányítani a médiát.

A film John McAfee 2012 utáni éveit mutatja be, azt a kaotikus időszakot, amikor menekülnie kellett a belize-i a hatóságok elől, miután a szomszédját meggyilkolták. Az alkotás Charlie Russell, BAFTA-díjas rendező munkája, de nagy részben azokra a nyers felvételekre épül, amelyeket a Vice két munkatársa készített. McAfee ugyanis megkereste a lap két újságíróját, Rocco Castorót és Robert Kinget, hogy kísérjék el, és dokumentálják a szökését.

A techmogul tehát felkért egy stábot, hogy filmre vegyék, ahogy éppen azért küzd, hogy ne találják meg. Ráadásul már rögtön a film elején kijelenti, hogy az egész szökés drámai lesz, amit „az emberek imádni fognak”, így hamar ki lehet találni, hogy ki is dokumentál itt valójában.

Hogy mi elől menekül McAfee, az nem mindig tiszta. A belize-i hatóságok akarják kihallgatni a szomszédja halála miatt, de a főszereplő szerint azért üldözik, mert feltörte a kormánytagok mobiljait, barátnője, Sam szerint viszont azért, mert nem fizette ki a kormány. McAfee először akkor mondja el, hogy a szomszédja megölése miatt keresik, amikor Guatemala volt főügyészével beszél.

McAfee mindenesetre folyamatosan szökik, de szó szerint. Ahogy megpihen a kamera az egyik állomáshelyen, máris érkezik a főszereplő, hogy menni kell. Az előzményeket nem tudjuk, McAfee mindig csak annyit mond, hogy „jönnek az ellenségek” vagy „menjünk, mert mennünk kell”.

Nem akarok rosszindulatú lenni, de nekem úgy tűnik, hogy ő paranoiás, sőt, ki merem mondani, dilinyós

– mondta róla Dean Barrow, Belize miniszterelnöke a dokumentumfilmben.

Hogy puszta paranoiáról lenne szó, annak némiképp ellentmond, hogy McAfee-éknek egyszer azért kell menekülőre fogniuk, mert a Vice magazinnak küldött kép metaadatai alapján beazonosították a tartózkodási helyét, ami egy techlegendától elég amatőr dolog, de lehet, hogy annyira be volt állva, hogy nem figyelt erre. Valamiféle furcsa zavar a McAfee-t kísérő újságírókon is érezhető. Castoro és King folyamatosan rettegnek, de azt nem tudjuk, hogy egészen pontosan mitől, csak azt éreztetik, hogy McAfee valami nagyon-nagyon veszélyes dolgot csinált. Az igazi drámáról viszont lemaradtak: McAfee szívrohamot kapott, és ezt nem tudták dokumentálni, vélhetően azért, mert McAfee csak megjátszotta azt, hogy visszakerülhessen az Egyesült Államokba.

Később adócsalás miatt kezdik körözni, McAfee pedig ontja magából az összesküvés-elméleteket: hol a CIA-t, hol az FBI-t, hol egy mexikói drogkartellt nevezi meg üldözőjeként. Igaz, utóbbira legalább mástól is van utalás: későbbi felesége, Janice ugyanis azt mondta, hogy felhívták őt a bandatagok, hogy mérgezze meg a férjét.

McAfee egészen addig nem tűnik félelmetesnek, amíg egy hajón ki nem üti magát rengeteg kristállyal és alkohollal. Ezek a képsorok talán a dokumentumfilm legigazibb pillanatai, itt már megmutatkozik az a McAfee, akinek nem szívesen lennénk a szomszédjai Belize-ben. Majdnem végzetes dolgot tesz, de az utolsó pillanatban megáll, így továbbra sem derül ki, hogy McAfee komolyan csinálja, vagy csak a kamerának játszik.

John McAfee több ponton is hasonlóságot mutat azzal a Joe Exotic-kal, akinek az életéről szintén a Netflixen jelent meg egy dokusorozat, a karanténidőszak slágerévé váló Tiger King. Mindketten izgalmas, lebilincselő karakterek, akik falták az életet, sokat drogoztak, de borzalmas dolgokat tettek, és végül utolérte őket a törvény keze. Bármilyen szörnyűségeket is műveltek, volt bennük valami szerethető, de míg a Joe Exoticról szóló sorozat képes arra, hogy némi további szimpátiát keltsen, addig a McAfee-ről szóló dokumentumfilm után még rosszabb véleménnyel lehetünk a vírusirtó szoftver atyjáról.

A techzsenit végül 2020 októberében kapták el Barcelonában. Amikor megtudta, hogy vissza kell térnie az Egyesült Államoknak, öngyilkos lett a börtöncellájában.

Ahogy McAfee, a dokumentumfilm is folyamatosan nagyot akar mondani, a legnagyobb bombát a végén dobják le az alkotók:

Lehet, hogy McAfee még él?

Ha így lenne, azt valószínűleg nem egy dokumentumfilmből tudnánk meg, ráadásul épp az a Sam állítja ezt a dokumentumfilm végén, akit korábban házassággal hitegetett, majd elhagyott McAfee.

Aki hinni akar az elméletben, találhat még kapaszkodókat, McAfee többször is kijelentette, hogy nem fogja úgy végezni, mint Jeffrey Epstein, aki felakasztotta magát a börtönben, és a techlegenda holttestét a mai napig nem adták ki a hatóságok. McAfee utolsó felesége, Janice szerint viszont McAfee nem él és nem is lett öngyilkos, hanem megölték.

A Running with the Devil: The Wild World of John McAfee rengeteg válasszal adós, viszont még több kérdést generál. Talán pont ez volt McAfee szándéka, és sokszor mintha a szereplők is neki játszottak volna. A szellemíró, aki végig vette McAfee mondatait, csak később, a filmesek kamerái előtt döbben rá, hogy McAfee arra is célozhatott, hogy megölte az apját. Mintha McAfee még tényleg mindig élne, és a háttérből további utasításokat adna, hogyan lehet ütősebbre csinálni a róla készült dokumentumfilmet.