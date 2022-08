Meghalt Denise Dowse, a Beverly Hills 90210 és a Bűbájos boszorkák színésznője

Fertőző agyhártyagyulladás miatt esett kómába napokkal ezelőtt.

64 éves korában meghalt Denise Dowse amerikai színésznő, akit legtöbben a Bizonytalan, a Beverly Hills 90210 és A Grace klinika szereplőjeként ismerhettek. A hírt a színésznő testvére, Tracey Dowse tette közzé az Instagramon. Denise Dowse fertőző agyhártyagyulladásban szenvedett, néhány nappal a halála előtt kómába esett.

Dowse az amerikai tévésorozatgyártás számos klasszikusában megfordult, a Beverly Hills 90210-ben igazgatóhelyettes volt, visszatérő szerepe volt az Őrangyalban, a Rocket Powerben, epizódszerepeit – olyan címekben, mint a Vészhelyzet, a Kés/alatt, a Bűbájos boszorkák vagy a Szívek szállodája – fel sem lehet sorolni, közelmúltbeli szerepei közül a Bizonytalan című sorozat Dr. Rhonda Pine-ja emlékezetes.

Dowse a sorozatok mellett olyan elismert filmekben is szerepelt, mint a Ray vagy a Rekviem egy álomért. Dowse nemrég kezdett rendezősködni, betegsége előtt épp debütáló filmjére készült, mely az amerikai emberi jogi mozgalmakban aktív, Martin Luther Kinggel jó barátságot ápoló Mahalia Jacksonról szóló életrajzi film lesz Remember Me: The Mahalia Jackson Story címmel. A film már leforgott, jelenleg az utómunka zajlik.