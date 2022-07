“Jártuk a jazzklubokat, szívtuk a ragasztót” – dokumentumfilm készült Víg Mihályról

Dokumentumfilm készült Víg Mihályról, a nyolcvanas évek magyar zenei undergroundjának egyik legfontosabb alakjáról Ott torony volt címmel. A filmet Kécza András rendezte, és először Kapolcson lesz majd látható július utolsó hétvégéjén.

A portréfilmben nagyon személyesen és részletesen beszél az életéről, a korszak légköréről, az alternatív kultúrához kapcsolódó meghatározó emberekről, többek között Bódy Gáborról, Xantus Jánosról, Dixiről, Vető Jánosról, Menyhárt Jenőről, Lukin Gáborról, Méhes Mariettáról, Pajor Tamásról, Tarr Béláról és a velük való kapcsolatáról. Elmeséli miért függesztette fel pár évre a zenélést, a Hit gyülekezetébe való megtérése és a felesége halála közötti időszakban. Megismerjük a munkamódszerét, gondolatait az irodalomról, zenéről, filmről, a világról

– írják az alkotók, akik számos soha nem látott archív felvételt és sok zenét is ígérnek.

Víg Mihály a Balaton együttes alapítójaként és a legendás Trabant tagjaként írta be magát a magyar poptörténelembe, de számos filmzenét is írt, és ő lett Tarr Béla állandó zeneszerzője, továbbá a Sátántangó főszerepét is ő játszotta. A filmhez előzetes is érkezett: