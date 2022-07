Új butikfesztivállal bővül a MOL Nagyon Balaton kínálata Zamárdiban indul a ZamJam!

A Kool and the Gang, Shaggy és Geszti Péter is fellép a MOL Nagyon Balaton új eseményén. A ZamJam július 28-tól 3 napon át Zamárdi több helyszínén várja a közönséget zenével, képzőművészettel, gasztronómiával, gyerekprogramokkal és irodalommal. Lovasi és Járai Márk a kilátónál lép fel, a Balaton partján napközben jazz-koncertek lesznek, az éttermek teraszain dj-k és írók várják a vendégeket. A minőségi butikfesztivál házigazdája Tilla.

Július utolsó napjaiban új és igazán hiánypótló programmal bővül a Balaton nyári kínálata. Indul a ZamJam! (ejtsd: ZemDzsem). A szervezők szándéka szerint butik méretű és Zamárdi több pontját érintő, minőségi fesztivál fő helyszínére, a vízparti térre naponta néhány ezer vendéget várnak, előzetesen is utalva az esemény ünnepi, nyaralást idéző hangulatára. A város többi pontján zajló programok belépőjegy nélkül látogathatók.

A MOL Nagyon Balaton színpadon különleges koncertek várják a közönséget. Július 29-én egy igazi klasszikus világsztár, a Kool and the Gang a fő fellépő, előttük a Szikora Róbert vezette, idén 40. születésnapját ünneplő R-Go lép fel. Másnap Geszti Funky címmel Geszti Péter, Váczi Eszterrel és a Jazz + Az fúvósaival kiegészülve a művész életművének „alkalomhoz illő” darabjait mutatja be, a Jazz + Az és a Rapülők programját is megidézve. Előtte egy igazi, hazai legenda, Charlie koncertezik. A záró este főszereplője a többszörös Grammy-díjas slágergyáros amerikai-jamaicai származású Shaggy lesz. Előtte az osztrák roma-jazz-elektro banda, a Deladap lép fel. A Random Trip csapata vállalta, hogy a műfajhoz illő programmal és vendégekkel készül a színpad nyitó produkciójaként. Velük lesz mások mellett Dés László, Péterffy Lili, Berkes Olivér és Nagy Kristóf. A ZamJam fő helyszínén a házigazda DJ-knek sok-sok, emlékezetes balatoni nyarat köszönhetünk.

Jazz a parton

Napközben a vízparti MOL Nagyon Balaton Terasz az egyik igazán fontos hely, ahol fröccsel a kézben várhatjuk az esti koncerteket. „Séf a parton” címmel naponta más-más séf gondoskodik a kulináris élményekről, a Budapest Jazz Club (https://www.bjc.hu/) pedig a helyhez leginkább illő koncertekkel várja a közönséget. Itt lesz Micheller Myrtill és a Pintér Tibor Duo, Sárik Péter Trio feat. Berki Tamás, az Orbay Lilla Quintet, a Pocsai Kriszta Quartet, az Oláh Krisztián Quartet és a Szőke Nikoletta Quartet. Az esti órákban a hely rezidens dj-i állnak színpadra.

Kilátó koncertek

Talán sokan nem is tudják, hogy a déli part egyik legszebb kilátása nemcsak a Zamárdi parthoz, de a kőhegyi kilátóhoz kötődik. Pincesor és szőlők mellett jutunk fel a 218 méteres magaslatra, ahonnét szinte az egész északi partot megcsodálhatjuk, előtérben a Balaton fenségesen csillogó víztükrével. Innen Tihany és Badacsony is megmutatja összetéveszthetetlen sziluettjét. Ezen a helyen a Kilátó Terasz kertjében naponta egyszer, 17 órakor koncerttel várják a közönséget. Az első este Little G Weevil, másnap Lovasi András, szombaton pedig Járai Márk lép fel, Cseh Tamás estjével.

Tilla a házigazda

A ZamJam házigazdái között sok-sok helyi lakos mellett hírességek is szerepet vállalnak, azok, akik törzsvendégnek számítanak a városban. „Nem titok, hogy minden évben itt vagyunk pár hetet a feleségemmel és a gyerekeimmel. Igazi déli partinak vallom magam, aki papucsban és pólóban jár, aki hekket és lángost eszik és aki legjobban Zamárdiban szeret úszni, pecázni és pingpongozni. A ZamJam szervezői minden bizonnyal ezért kértek fel épp engem, hogy legyek az induló fesztivál házigazdája. Minél több időt is szeretnék ott lenni majd!” – mondja Tilla, aki a tervei szerint ezt a hétvégét is Zamárdiban tölti majd.

ZamArt

A ZamJam a zene és az irodalom mellett a kortárs képzőművészetre helyez nagy hangsúlyt. Az esemény teljes arculata Bereczki Kata munkája. Az ő, Balaton-tematikájú képei a fő helyszínen és Zamárdi közterületén is láthatóak lesznek a ZamJam idején. A képzőművészeti tematikát jegyző Lobenwein Galéria Bereczki Kata művei mellett régi idők balatoni plakátaiból rendez tárlatot és más, kortárs művészek is készülnek különleges kiállítással ezekre a napokra.

A Magyar Nemzeti Múzeum programjai

A Magyar Nemzeti Múzeum is csatlakozott kiállításával a ZamJam programjaihoz. A témakör pedig nem más, mint a XX. század eleji balatoni nyaralás, melyhez egy 10 képből álló fotó válogatással készülnek a szervezők.

Best of Balaton a ZamJam-en!

A ZamJam – MOL Nagyon Balaton Színpad egyik fontos programja a Best of Balaton (https://bestofbalaton.hu) idei győzteseinek bemutatása. A 2021-ben indult produkció, a Balatonhoz erősen kötődő, hiteles művészek és celebek személyes ajánlása alapján tavaly 50, idén pedig újabb 20 témára irányítja a közönség figyelmét. A Best of Balaton a ZamJam vendéglátás kínálatában is szerepet kap: a helyszínen a legjobb balatoni borászatok, neves és szeretett balatoni éttermek gondoskodnak a közönségről.

Venom lemezkertje – Rozmaring terasz

A ZamJam célja, hogy bemutassa azokat a helyeket, éttermeket, teraszokat, amelyekre büszkék a helyiek, amelyeket messziről jött turisták is gyakran felkeresnek. Az egyik ilyen „kedvenc” a Rozmaring Kert, ahol napközben házigazdaként DJ Venom és az általa meghívottak mutatják be kedvenc lemezeiket. A dj-k kizárólag csillogó fekete vinylekről játszanak majd, ismert, vagy kevésbé ismert arcok pedig megmutatják, milyen zenei kincsek rejtőznek otthon a lemezes polcukon, mi pedig közben fröccsel a kézben készülhetünk az estére.

Líra Irodalmi Terasz

A ZamJam partnere, a Líra Könyv Zrt. erre a három napra Zamárdiba hívja szerzői színe-javát.

A Líra Irodalmi Terasz könyvbemutatókkal, dedikálásokkal, közönségtalálkozóval, felolvasásokkal várja a vendégeket Zamárdiban is. Délutánonként ismert szerzők legfrissebb köteteivel beszélgetésekre várjuk az irodalom szerelmeseit. Az irodalmi teraszon a programok mellett az érdeklődök megtalálhatják az elmúlt évek könyvújdonságait a helyszínre települő Líra könyvesbolt kínálatában.

Filmio Partmozi

A ZamJam hétvégéje alatt három filmmel is várja a Filmio Partmozi helyszíne azokat, akik megpihennének két koncert között vagy egyszerűen csak egy jó filmmel kapcsolódnának ki. 28-án a Macskafogó, 29-én A játszma, 30-án pedig a nem régi a mozikba került Katinka kerül műsorra.

Mutassuk meg Zamárdit!

A ZamJam programja a következő hetekben folyamatosan bővül. Túrákat, sport- és családi programokat tervezünk szerte a városban, amihez a szervezők várják a helyiek közreműködését, ajánlatait is. Ha van olyan program, amit a saját teraszán szívesen megmutatna valaki, várják a javaslatokat. Ugyanígy része lehet a ZamJam kínálatának, ha egy étterem, kávézó, fagyizó kedvezményekkel, kedvességekkel várja a ZamJam vendégeit.

A fesztiválváros új arca

„Zamárdi 2006-ban adott otthont először az EFOTT-nak, egy évvel később itt indult el a Balaton Sound, 2013-ban pedig a STRAND Fesztivál. Ezek az események Zamárdi, a Balaton és Magyarország turisztikai életében is meghatározó szereplők. A ZamJam célja, hogy a város egy más arcát is megmutassa a hozzánk érkezőknek és ünnepi hangulatot hozzon azoknak is, akik itt laknak, vagy helyben nyaralnak. Erre a három napra szeretnénk ünnepi díszbe öltöztetni Zamárdit, kinyitni a teraszokat és egy a régióban hiánypótló programmal ajándékozni meg a közönséget.” – mondta el Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere.

Ünnepi pillanatokat ígérnek a szervezők

„A MOL Nagyon Balaton tizedik alkalommal irányítja a figyelmet erre a régióra. 2013-ban, a MOL Nagyon Balaton indulásakor célul tűztük ki, hogy a Balaton legnívósabb kulturális eseményeit gyűjtjük egy ernyő alá és arra biztatjuk az erre vállalkozókat, hogy indítsanak újabbakat. A ZamJam a szándékunk szerint egy olyan új, nívós esemény, amely képes arra, hogy Zamárdi és a Balaton hírnevét tovább erősítse és ünnepi pillanatokat jelentsen a hozzánk érkezőknek.” – mondja Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, a VOLT Produkció vezetői.

„A Geszty Funky egy Balatonra és funky-ra hangszerelt koncertest lesz, amiben Repülők, Jazz +Az, és Gringo Sztár dalokat fogunk játszani. A dalok abszolút a funky-feeling jegyében szólnak majd. Ezért is Váci Eszter lett a vendégem, akivel a Jazz+Az-ban együtt zenéltünk – illetve a Jazz + Az fúvósai jönnek kiegészíteni a szokásostól nagyon eltérő koncertet. Mert bár van egy Best of Geszti koncertsorozatom, de ez teljesen más lesz, ugyanis ezt a dallistát nem játsszuk máshol. Ráadásul itt fogjuk először bemutatni a legújabb LGT feldolgozásunkat, az Embertelen dalt – ami egy embertelen funky volt eredetileg is, de most hozzá teszünk egy kis rapet, hogy kikeverjünk belőle egy jó kis nyári slágert.” – mondta Geszti Péter.

Programok A-Z-ig

BERECZKI KATA – A Balaton-ihlette képzőművész munkái adják a butikfesztivál arculatát

CHARLIE – A lírai önvallomások reszelős hangú királya minden korosztály kedvence

DELADAP! – Zúzós dirty jazz, elektronikus alapok, csodás énekesnők – igazi sodró zenei kaland.

DJ VENOM – A pécsi hip-hop rajongó töritanár eszelős partit celebrál.

GESZTI FUNKY – Geszti Péter funkyra hangolja önmagát és a ZamJam-et.

JÁRAI MÁRK – A Halott Pénz hangja Cseh Tamás-dalokat énekel.

KOOL AND THE GANG – Minden funky-zenekar világhíres ősapja (és egyben ősanyja) minden testet rezgésbe hoz.

SHAGGY – Mr. Boombastic egy koncert erejéig a reggae lüktetésével varázsol Zamárdiból karibi beach-et.

LITTLE G WEEVIL – A világ egyik legjobb blues-gitárosa és énekese, Szűcs Gábor is Zamárdiban zúz.

JAZZANOVA – Nu-jazz, chill-out és egy kis latin zene – coolság, egyenesen Berlinből.

SZIKORA RÓBERT ÉS AZ R-GO – Csikidam-buli mega slágerekkel – amíg csak bírjuk.

LOVASI AKUSZTIK – Lovasi mester elégikusabb projektje.

A Budapest Jazz Klub bemutatja:

MICHELLER MYRTILL – Amikor szépség, harmónia, jazz és swing egy csomópontban fut össze.

OLÁH KRISZTIÁN QUARTET – A világ egyik legjobb jazz-zongoristája 2020-ban alakult quartettjével lép a közönség elé.

ORBAY LILLA QUINTET – A frissen alakult csapat jazz sztenderdeket játszik, latinos és groove-os beütésekkel

SÁRIK PÉTER TRIÓ FEAT BERKI TAMÁS – A komolyzenében is jártas jazz-zongorista kitűnő triójához a magyar jazz éneklés megkerülhetetlen szupersztárja csatlakozik.

POCSAI KRISZTA QUARTET – Egy gyönyörű hangú jazz-énekesnő és zeneileg állandóan megújuló kvartettje

SZŐKE NIKOLETTA QUARTET – New York, London, Japán, Zamárdi: a világon mindenhol népszerű a zenekar