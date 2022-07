Éheztetés, alvásmegvonás és kevés fizetés vádjával perelték be a Netflixet

A Vak szerelem egyik versenyzője szerint alig kaptak enni, az alkoholfogyasztásra viszont kifejezetten buzdították őket

Azzal vádolja a Netflixet a Vak szerelem című valóságshow egyik szereplője, hogy embertelen körülmények közt kellett dolgozniuk a forgatások alatt – írja a BBC.

Jeremy Hartwell, aki a széria második évadában szerepelt meglehetősen kemény vádakkal illette a streamingóriást: állítása szerint a forgatások alatt alig kaptak rendes ételt és italt, ellenben alkoholt igen, sőt, a készítők arra buzdították a játékosokat, hogy igyanak éhgyomorra minél többet. Hartwell szerint még a lakókörletekben sem volt elegendő víz. Emellett a rendkívül sok munkaóra mellé nagyon kevés idő jutott az alvásra, a benyújtott keresetében arra hivatkozik, hogy vélhetően az egymástól teljesen elszeparált játékosokat alvásmegvonással és éheztetéssel akarták rávenni, hogy még inkább kiéhezettek legyenek az emberi kapcsolatok kialakítására, amely a műsor lényege is volt. Emellett azzal is vádolja a produkciót, hogy nem fizették ki rendesen, az amerikai minimálbérnél is kevesebbet kapott, a produkció által nem megtartott étkezési szünetekért és pihenőidőkért nem kapott anyagi kompenzációt, valamint a tisztességtelen munkakörülmények miatt meg nem nevezett anyagi kára is keletkezett.

Hartwell a CNN-nek néhány napja elmondta, hogy a produkció munkatársai nemcsak a telefonokat vették el tőlük, ahogyan abban korábban megegyeztek, hanem az irataikat, útleveleiket, pénztárcáikat is. A csomagjaikat is átnézték, a 36 éves férfi szerint filmbe illő jelenetek során kutatták át a szereplők dolgait.

A Vak szerelem című amerikai reality még 2020-ban indult, a lényege, hogy a párkereső versenyzők nem láthatják egymást, csupán beszélhetnek. A szó szerint érthető vakrandikon úgy beszélgethetnek egymással, hogy sosem látják egymás arcát, csak akkor, ha eljegyzésre kerül sor. Hartwell a második szériában szerepelt, ám mindössze egy hétig volt részese a játéknak, mivel nem tudott tartós kapcsolatot kialakítani senkivel – ahogyan erre utal a Netflix produkciós cégének közleménye, amelyet a Varietyhez juttattak el. Ebben emellett az is áll, hogy a csatorna részéről teljes mértékben hamisnak tekintik a vádakat.