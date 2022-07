Elvesztette a pert Sacha Baron Cohen ellen a politikus, akinél becsipogott a pedofildetektor

95 millió dollár volt a tét.

Roy Moore, korábbi alabamai bíró és republikánus szenátorjelölt még évekkel ezelőtt perelte be Sacha Baron Cohent egy interjú miatt, amelyben a brit komikus pedofilnak ábrázolta őt. A Who is America? című abszurd dokusorozatban Cohen egy izraeli terrorelhárító szakértőt megszemélyesítve ült le beszélgetni a politikussal, majd elővett egy pedofildetektornak nevezett eszközt, ami becsipogott, amikor meglengette Moore előtt. A poén nyilván azokra a vádakra utalt vissza, mikor a 2017-es szenátorjelölti kampányában Moore-t több nő is azzal vádolta, hogy a 30-as éveiben kiskorú tinédzserekkel létesített szexuális kapcsolatot.

A politikus 95 milló dolláros rágalmazási pert indított Baron Cohenék ellen, de ezt korábban egy bíróság már nem látta megalapozottnak, és most Moore fellebezését is egyhangúlag elutasította a manhattani fellebezési bíróság. A három bíró egyetértett abban, hogy a pedofildetekror nyilvánvalóan komédia volt, és nincs olyan épeszű néző, aki azt gondolná, hogy Baron Cohen ezzel tényállításokat tett Moore-ral szemben. A humor szerintük fontos része az önkifejezésnek, valamint az egyén és a társadalom egészségének, ráadásul Moore egy beleegyezési nyilatkozatot is aláírt az interjú előtt. Ezekre hivatkozva utasították el a fellebbezést, amit Moore ügyvédje nevetségesnek nevezett, Baron Cohen ügyvédje pedig örömét fejezte ki, hogy végre lezárult a lassan négy éve húzódó „komolytalan” ügy.

Baron Cohen persze szokva lehet az ilyen helyzetekhez, hiszen Borat-filmjei kapcsán is számos pert indítottak ellene, ám eddig egyiket sem veszítette el.