Itt a párizsi Bataclanban történt terrortámadásról szóló film első előzetese

A koncertteremben 89 ember vesztette életét.

Mozifilm készül a 2015. november 13-i, 131 halálos áldozatot követelő párizsi iszlamista merényletsorozat egyik helyszínén, a Bataclan koncertteremben történtekről, illetve az egyik áldozat családjának következő hónapjairól szól – derült ki 2019 nyarán, most, alig néhány héttel a premier előtt pedig a film első előzetese is megérkezett.

A német Kilian Riedhof rendezésében készülő You Will Not Have My Hate (Csak azért sem gyűlöllek titeket) alapját a francia újságíró, Antoine Leiris életének legszörnyűbb időszakát feldolgozó könyve adta, amiben

felesége a terrortámadásban való elvesztése utáni hónapokról, illetve a tragédia feldolgozásának nehézségeiről mesél.

A férfi a történteket követően egy, a gyilkosoknak címzett Facebook-poszttal vált világszerte ismertté, amiben így írt:

Péntek este elloptátok egy kivételes lény életét, életem szerelméét, a fiam édesanyjáét, de csak azért sem gyűlöllek titeket. Nem tudom, kik vagytok, és nem is akarom tudni. Halott lelkek vagytok.

A filmet a Toni Erdmannt is jegyző csapat gyártotta, a férj bőrében Pierre Deladonchamps, a feleségében pedig Camélia Jordana tűnik majd fel.

Riedhof korábban egyetlen egész estés filmet jegyzett: a 2013-ban, Németországban a mozikba került Sein letztes Rennen című tragikomédia egy fiktív olimpikont, a maratonfutásban az ötvenes években a világ legjobbjának számító Paul Averhoffot helyezte a középpontjába, aki az öregek otthonában töltött éveit azzal akarja eseménydússá tenni, hogy elindul a berlini maratonon.

A You Will Not Have My Hate az augusztusi 75. Locarnói Filmfesztiválon debütál majd, hazai moziforgalmazásáról pedig egyelőre nincs hír.