Ed Sheeran dalait játszották a legtöbbet tavaly az Egyesült Királyságban

Öt év alatt negyedszer lett az első.

Ed Sheeran lett az Egyesült Királyság legtöbbet játszott zenésze a brit zenei licenszszervezet (PPL) adatai szerint. Sheerané a 2021-ben legtöbbet játszott dal is, a Bad Habits. A zenész öt év alatt negyedszer nyerte el az Egyesült Királyság legtöbbet játszott zenészének címet, melyet rádiós, televíziós, vendéglátóhelyi vagy bolti lejátszások alapján számítanak ki – írja az MTI.

Utoljára 2017-ben volt Sheerané a legtöbbet játszott dal, a Shape of You, amellyel kapcsolatban az énekes-szerző nemrég nyert plágiumpert a brit legelsőbb bíróságon. Sheeran nem múló sikere „teljesítményének minőségét és a brit zene erejét bizonyítja olyan időkben, amikor a világ zenei piacán minden eddiginél erősebb a verseny” – idézte a PPL ügyvezetőjét, Peter Leathemet a BBC hírportálja.

Sheerant a legtöbbet játszott zenészek listáján sorrendben David Guetta, Dua Lipa, a Little Mix, a Coldplay, The Weeknd, Justin Bieber, Calvin Harris, Taylor Swift és Pink követi. A szervezet éves jelentésével együtt tette közzé a sikerlistákat. A jelentés 252,8 millió font (117 milliárd forint) teljes bevételről számolt be, amely 147 ezer előadó és zeneijog-birtokos között oszlik meg.