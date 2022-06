Johnny Depp ügyvédje máris rábólintott a rágalmazási pert bemutató dokumentumsorozatra

Nyilván senkit nem lep meg, hogy a hetekig a nagy nyilvánosság előtt zajló Johnny Depp-Amber Heard per is végigjárja majd a hírhedt botrányok ösvényét: lesz majd róla podcast, dokumentumfilm, film, sorozat, könyv. Egyelőre az elsőnél tart az ügy, azt már tavaly ősszel bejelentették, hogy a két híresség pereskedéséről dokumentumsorozatot készít a Discovery+ Johnny vs Amber címmel, amelynek első két része még tavaly decemberben elkészült, ez az egykori házaspár 2020-ban zajló egyik peréről készült.

Azóta viszont elég alapanyag gyűlt össze a páros háza táján ahhoz, hogy akár egész évadokat is megtölthessenek vele, így a Warner folytatja a sztorit: a dokusorozat készítői a szintén kétrészes folytatásban igyekeznek kiegyensúlyozottan bemutatni a pert, mindkét fél oldaláról vonultatnak majd fel tanúkat. Most az is kiderült, hogy Depp álláspontja mellett kik érvelnek: a Hollywood Reporter értesülései szerint nem mást sikerült meggyőzniük, mint a per alatt nagyon hamar világhírnevet szerző ügyvédnőt, Camille Vasquezt és Depp másik ügyvédjét Benjamin G. Chew-t. A produkció továbbá azt is ígéri, hogy Heard jogi csapatából is megszólaltat embereket, de családtagok és barátok is szót kapnak majd.

A 37 éves ügyvédnő akkor lett hirtelen az internetezők új kedvence, amikor a per során hihetetlenül higgadtan szorította keresztkérdéseivel sarokba Heardöt, egyúttal nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Depp megnyerje a pert.