Itt az első kép az élőszereplős Hófehérkéről

Az Oroszlánkirály, a Dzsungel Könyve, az Aladdin, a Dumbo és sok más klasszikus Disney rajzfilm után a stúdió legelső egész estés animációs filmje, a Hófehérke és a hét törpe sem úszta meg, hogy élőszereplős verzió készüljön belőle. A forgatás még zajlik, a címszereplőt pedig a West Side Storyban feltűnő Rachel Zegler alakítja, akiről ki is került két fotó az internetre, méghozzá a filmbéli kosztümében, ami kiköpött mása a rajzfilm klasszikus, kék-piros-sárga ruhájának.

First look at Rachel Zegler on the set of SNOW WHITE! pic.twitter.com/9TjtK0mvhK

— More Butter 🧈 (@morebuttertv) May 20, 2022