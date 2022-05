Meghalt Mike Hagerty, a Jóbarátok gondnoka

A színész hatvanhét éves volt.

Bridget Everett színésznő pénteken, az Instagramon jelentette be az HBO-n futó Valaki valahol (Somebody Somewhere) című sorozatban édesapját játszó Mike Hagerty halálát, a hírt pedig azóta számos forrásból megerősítették.

A csütörtökön elhunyt színész pályája során főként a tévéképernyőkön alkotott maradandót: a Jóbarátokban hat évadon át játszotta a ház gondnokát, Mr. Treeger-t, aki egyszer még Joey-t is képes volt táncba vinni.

A Seinfeld ruhaboltosát, Rudy-t, illetve a Brooklyn Nine-Nine: Nem százas körzet McGinley kapitányát is alakító Hagerty számos mozifilmben is feltűnt, így a Wayne világában (1992), valamint a KicsiKÉM – Austin Powers 2-ben is találkozhattak vele a rajongók.