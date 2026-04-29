Amikor Orbán Viktor azt javasolta neki, hogy ne vegye fel a mandátumát, két mondatban le is zárták a témát – nyilatkozta Menczer Tamás, akivel a 444 készített interjút. A Fidesz komminikációs igazgatója elmondta: két okból nem került be a parlamentbe. Egyrészt azért, mert most nem rá van ott szükség, másrészt pedig azért, mert be sem akart kerülni.

„Vége van, kicsi”

Arra, hogy mit érzett, amikor lemondott a mandátumáról, annyit válaszolt: „Nagyon rendben vagyok”.

Magyar Péter egy rossz ember, gonosz ember, aki aljas dolgokat tett magánemberként is és politikusként is. Tartok tőle, hogy a jövőben is hasonlóan fog cselekedni. Nem drukkolok ezért, mert nem vagyok a hazám ellensége, de szkeptikus vagyok. Minden tettemet és szavamat az vezérelte, hogy egy rossz emberrel szembe fellépjek

– válaszolta Menczer a Magyar Péterrel elhíresült, 2024-es veszekedésével kapcsolatban, amikor a „vége van, kicsi” kifejezést is többször a Tisza Párt vezetőjének fejéhez vágta.

Ami a stíluskérdéseket illeti. Azokat, akik engem stílusproblémákkal, gyűlöletkeltéssel vádolnak, azokat nem zavarja, hogy Magyar Péter a templom előtt alpári módon üvöltött a miséről kijövő emberekkel, és ez csak egy példa az ezerből. Tehát nyilvánvaló, hogy köztünk nem stílusvita van, köztünk politikai vita van, ami meg érthető, hiszen különböző oldalon állunk

– mondta Menczer azzal kapcsolatban, mennyire ütött vissza a Fideszre az ő stílusa.

Még nem dőlt el, marad-e kommunikációs igazgató

Menczer a választókörzetében őt legyőző Bujdosó Andrea tiszás jelöltnek is üzent. Amellett, hogy gratulált neki, jelezte: Bujdosónak ehhez a győzelemhez „semmi köze nem volt”.

Én minden munkámmal, minden szavammal és tettemmel el tudok számolni, ahogy ezt a kampány során a körzetemben tartott 13 nyílt fórumon is elmondtam. Több mint 60 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Budakörnyékére a ciklusban, a kis közösségek (néptáncosok, polgárőrök, faluszépítők, önkéntes tűzoltók stb.) majdnem 1 milliárd forint támogatásban részesültek. Építettünk autópálya-lehajtót, vízvezetéket, utakat, bölcsődéket. De persze rengeteg feladat van még. Boldog leszek, ha Budakörnyéke a következő ciklusban is legalább annyit lép előre, mint az előző ciklusban. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy a választókörzetemért nem lehetett többet dolgozni

– fogalmazott Menczer, aki a parlamentbe újonnan bejutó fideszes képviselőknek sok sikert kíván.

A megújulás számára azt jelenti, hogy egy jobb közösséget kell építeni – ebben a munkában pedig szerinte számít rá Orbán Viktor. „Én nem ugrálok, nem forgatom a köpönyegemet, pontosan ugyanott állok, ahol korábban álltam” – mondta.

Az, hogy marad-e a Fidesz kommunikációs igazgatója, elmondása szerint még nyitott kérdés.