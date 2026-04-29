Ők lesznek a Fidesz frakcióvezető-helyettesei

A Fidesz-frakció hétfői alakuló ülésén döntött a következő ciklus hét frakcióvezető-helyettesének a személyéről is – közölte Gulyás Gergely, az ellenzékbe kerülő Fidesz frakcióvezetője Facebookon.

Gulyás a megnevezett frakcióvezető-helyettesek listáját is közölte:

Hegedűs Barbara ,

, Koncz Zsófia ,

, Bencsik János ,

, Gyopáros Alpár ,

, Németh Balázs ,

, Szűcs Gábor és

és Zsigó Róbert.

A parlamentbe bejutott ötvenkét fideszes képviselő közül tehát heten helyettesíthetik Gulyást, illetve egyben a Fidesz-frakció szóvivői is lesznek.

A Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül

– írja Gulyás Gergely.

A Fidesz parlamenti frakciójában ülők listája hétfőn vált véglegessé, erről itt írtunk. Ennek nyomán több nagy távozóról is beszámoltuk, többek között Orbán Viktor, Kósa Lajos, Rogán Antal, Kövér László, Kubatov Gábor és Németh Szilárd sem vette fel a mandátumát, Lázár János pedig jelezte: egy évre vállalja egyelőre a parlamenti munkát.