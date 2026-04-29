Bűncselekmény hiányában 2026. április 20-án megszüntette a nyomozást a Kecskeméti Rendőr-főkapitányság annak a papnak az ügyében, aki a gyanú szerint nem megengedett módon viselkedett gyermekekkel – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.

Megszűnt a nyomozás, lezárul a belső vizsgálat is

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye egy Kecskemét városához kötődő hírportál bejelentése alapján 2026. március 30-án belső egyházi vizsgálatot rendelt el. A megkeresés alapján annak gyanúja merült fel, hogy hittanóra keretében a Főegyházmegye egy papja nem megengedett módon érhetett hozzá több diákhoz. A Főegyházmegye betartva az egyházjogi előírásokat, a belső egyházi vizsgálatot lezárja és annak eredményeit továbbítja az illetékes szentszéki hivatal számára

– írta Bábel, aki elmondta, hogy az érsekség az ügyben indult rendőrségi nyomozás során együttműködött a hatósággal.

Az esetről hétfőn már beszámoltunk, akkor még úgy tudtuk, folyik a rendőrségi eljárás, ám a mai kiegészítés alapján ez már úgy tűnik korábban lezárult.

Több botrány is történt mostanában ebben az egyházmegyében

Az elmúlt években több botrány, többek között két pedofíliával kapcsolatos ügy is felmerült a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papjaival szemben.

2024. szeptemberében R. Gábor plébánost pedofília miatt ítélték el, erről és a történtek hatásáról itt írtunk hosszabban. H. Róbert kecskeméti plébános is pedofília gyanúja miatt került felfüggesztésre, ellen jelenleg is zajlik a rendőrségi eljárás.

De ebben az egyházmegyében, Dunavecsén tevékenykedett plébánosként Bese Gergő NER-es sztárpap is, aki megszentelte a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort, valamint a Pesti Srácok és a Megafon irodáit, illetve rendre fellépett az úgynevezett LMBTQ-propaganda ellen is. Róla szintén 2024-ben derült ki, hogy kettős életet élt: melegpartikra járt és egy róla készült felvétel még pornóoldalakra is eljutott. Őt 2024 őszén felfüggesztették a papi szolgálata alól.