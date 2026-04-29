Rossmann Automata: új fejezetet nyit a drogériai kiskereskedelemben a Rossmann

A hazai piacon egyedülálló megoldással bővítette jelenlétét a Rossmann 2025 végén. A vállalat Budapest több frekventált pontján indította el a Rossmann Automata projektet. A koncepció lényege egyszerű, mégis hiánypótló: ha valakinek váratlanul sebtapaszra, kézfertőtlenítőre, harisnyára, ajakápolóra, kontaktlencse-folyadékra vagy más alapvető drogériai termékre van szüksége, azt ne csak nyitvatartási időben tudja megvásárolni a Rossmanntól. A Rossmann Automata ezt a problémát kezeli a klasszikus vending machine megoldás logikájára építve, de kifejezetten drogériai igényekre szabva.

A projekt különlegessége, hogy a hazai piacon jelenleg nincs hasonló, ilyen fókuszú drogériai automatás megoldás, sőt nemzetközi szinten is csak kevés szereplő jelent meg mindeddig hasonló koncepcióval.

A Rossmann Automata nem csupán kereskedelmi innováció, hanem belső fejlesztési sikertörténet is. A projekt egy 2023-ban indult, vállalaton belüli tehetségfejlesztő program keretében született meg, és egy ötfős projektcsapat vitte el a koncepciót az ötlettől a megvalósításig. A csapat tagjai különböző szakterületekről érkeztek, így a fejlesztés során egyszerre tudott érvényesülni az operációs, kereskedelmi, technológiai és bolti működési szemlélet. A projekt megvalósításában részt vevő csapat tagjai:

Pokornyik Bence, Webshop Raktárvezető, Horváth Tokaji Hajnalka, Kategóriavezető, Fehér Judit, POS Vezető, Falusiné Holik Zsanett, Régióvezető, Frank Péter, Infrastruktúra és Helpdesk Csoportvezető.

„A Rossmann Automata egyszerre válasz egy valós vásárlói igényre és bizonyítéka annak, hogy a vállalaton belüli innováció kézzelfogható eredményeket hozhat. Büszkék vagyunk arra, hogy egy belső ötletből olyan megoldás született, amely új dimenziót nyithat a drogériai termékek elérhetőségében Magyarországon” – mondta el az innováció kapcsán Németh Kornél, a Rossmann Ügyvezető Igazgatója.

„Számunkra különösen értékes, hogy ez a projekt a tehetségfejlesztő programból indult, és a résztvevők nemcsak megfogalmaztak egy jó ötletet, hanem el is jutottak a megvalósításig. A Rossmann Automaták jól mutatják, milyen sokat jelent, ha teret adunk a munkatársak kezdeményezéseinek és támogatjuk az együttműködésre épülő innovációt” – tette hozzá Kiss Judit HR Vezető.

A Rossmann Automata projekt első szakaszában öt budapesti helyszínen indult el, minden esetben az adott lokáció használati szokásaihoz és jellemző igényeihez igazított szortimenttel. Az automaták az alábbi címeken érhetők el:

1061 Budapest, Jókai tér 7.

1011 Budapest, Halász utca – Bem rakpart sarok

1051 Budapest, Ferenciek tere „Y” aluljáró

1072 Budapest, Akácfa utca

1115 Budapest, Móricz Zsigmond körtér aluljáró

A kínálat összeállításánál a Rossmann olyan termékekre fókuszált, amelyekre jellemzően azonnali, helyzetfüggő igény merül fel. Az automatákban megtalálhatók többek között szemápolási és kontaktlencse-kiegészítők, szemcseppek, orrspray, sebtapaszok, vízhólyagtapaszok, antibakteriális törlőkendők, intimhigiéniai termékek, óvszerek és síkosítók, mini borotva, ajakápolók, kézkrémek, hajápolási és szépségápolási kiegészítők, fogápolási termékek, testpermet, lázmérő, valamint babápolási alaptermékek is.

A kezdeményezés jól illeszkedik a változó városi fogyasztói szokásokhoz: a vásárlók egyre inkább az azonnal elérhető, kényelmes és időtakarékos megoldásokat keresik. A Rossmann Automata erre a változásra reagál úgy, hogy a drogériai kínálat egy részét kilépteti a hagyományos bolti vagy online térből, és ott teszi hozzáférhetővé, ahol a mindennapi élet ritmusa ezt leginkább indokolja.

A projekt egyben azt is megmutatja, hogy az innováció nem kizárólag technológiai fejlesztést jelenthet, hanem újragondolt vásárlói élményt és új értékesítési csatornákat is. A Rossmann számára az első kihelyezés óta eltelt időszak tapasztalatai fontos visszajelzést adnak arról, hogy milyen szerepet kaphatnak a jövőben az ilyen típusú automaták a drogériai kiskereskedelemben.

A Rossmann Automata így nemcsak egy új szolgáltatás, hanem egy jól látható példája annak is, hogyan képes egy nagyvállalat belső tudásra, munkatársi kezdeményezésekre és valós fogyasztói igényekre építve piaci újdonságot létrehozni.