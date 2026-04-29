Négy pontot levontak az egyik NB II-csapattól, belesodródott a kiesés elleni harcba

A problémát az okozta, hogy Sós Bence jogosuatlanul lépett pályára a Soroksár elleni bajnokin, ugyanis öt sárga lapja volt már akkor. A fennforgást az okozta, hogy a Kazincbarcika játékosaként az NB I-ben kapott három lapot (FTC, MTK, Kisvárda), mielőtt átigazolt volna a Tiszakécskéhez. A másodosztályban a Kozármisleny és a Mezőkövesd ellen büntették sárga lappal.

A szabályok értelmében tehát ezek után ki kellett volna hagynia a soron következő mérkőzést, ám ő mégis pályára lépett a Soroksár ellen, majd a Szeged ellen is, mire kihagyott egy Vasas elleni meccset. A Tiszakécske megnyerte a Soroksár elleni bajnokit, de Sós jogosulatlan szerepeltetése miatt négy pontot is elvettek a csapattól.

Ezzel a Tiszakécske közel került a kieső zónához, de még így is négy ponttal előzi a kieső helyen álló Békéscsabát, amellyel éppen a következő fordulóban játszik.