Négy pontot levontak az egyik NB II-csapattól, belesodródott a kiesés elleni harcba

Sós Bence a bejelentésekor.
Sós Bence a bejelentésekor.
2026. 04. 29. 12:00
Sós Bence a bejelentésekor.
tiszakecskefoci.hu
Sós Bence a bejelentésekor.
A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága négy pontot levont a Tiszakécskétől, így kicsit izgulhatnak a bajnokság végéig.

A problémát az okozta, hogy Sós Bence jogosuatlanul lépett pályára a Soroksár elleni bajnokin, ugyanis öt sárga lapja volt már akkor. A fennforgást az okozta, hogy a Kazincbarcika játékosaként az NB I-ben kapott három lapot (FTC, MTK, Kisvárda), mielőtt átigazolt volna a Tiszakécskéhez. A másodosztályban a Kozármisleny és a Mezőkövesd ellen büntették sárga lappal.

A szabályok értelmében tehát ezek után ki kellett volna hagynia a soron következő mérkőzést, ám ő mégis pályára lépett a Soroksár ellen, majd a Szeged ellen is, mire kihagyott egy Vasas elleni meccset. A Tiszakécske megnyerte a Soroksár elleni bajnokit, de Sós jogosulatlan szerepeltetése miatt négy pontot is elvettek a csapattól.

Ezzel a Tiszakécske közel került a kieső zónához, de még így is négy ponttal előzi a kieső helyen álló Békéscsabát, amellyel éppen a következő fordulóban játszik.

