Megtámadták, leteperték a színpadon Dave Chapelle-t egy fellépésén

Megtámadták Dave Chapelle komikust egy kedd esti Los Angeles-i fellépésén, számolt be az eseményen jelen lévő számos néző a Twitteren. Ugyan a közönségnél elvileg nem lehetett telefon, de azért az esetről egy-két felvétel mégis felkerült a netre. A videókon az látszik, amint egy férfi a színpadra rohan és leteperi Chapelle-t, majd megpróbál elmenekülni a biztonságiak elől.

Dave Chappelle just got attacked on stage

pic.twitter.com/E4gAfmkPgQ

— Hoodville (@Hoodville_) May 4, 2022