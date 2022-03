Judd Apatow megijedt, hogy Will Smith akár meg is ölhette volna Chris Rockot

Az író és rendező Judd Apatow közzétett, majd törölt egy tweetet, amelyben azt írta, hogy Will Smith elvesztette az eszét, és „akár meg is ölhette volna” az Oscar-gála alatt Chris Rockot a Jada Pinkett Smithről szóló vicc miatt.

Meg is ölhette volna. Ez tiszta, kontrollálatlan düh és erőszak. Millió viccet hallhattak magukról az elmúlt három évtizedben. Nem újoncok Hollywood és a komédia világában. Elvesztette az eszét

– írta a tweetben Apatow, aki egy Smith reakcióját védelmező tweetre reagált, majd törölte a bejegyezését, amit sok twitterező nevetségesnek és drámainak titulált.

Számos színész és rendező ugyancsak kikelt Smith ellen, például Rob Reiner aki szerint „nincs mentség arra, amit Smith tett. Szerencséje, hogy Chris nem tesz feljelentést testi sértésért. A ma esti kifogásai baromságok voltak.”

Will Smith owes Chris Rock a huge apology. There is no excuse for what he did. He’s lucky Chris is not filing assault charges. The excuses he made tonight were bullshit. — Rob Reiner (@robreiner) March 28, 2022

Mia Farrow is hasonlóan reagált:

Ez csak egy vicc volt. Chris Rock viccelni szokott. Mindig is provaktív volt. Ez egy enyhe vicc volt számára. És imádom a GI Jane-t.

It was just a joke. Jokes are what Chris Rock does. Always has been edgy. This was a mild joke for him. And i love GI Jane — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 28, 2022

Ám volt, aki Smith mellett foglalt állást, így például Smith fia, a rapper Jaden, aki csak ennyit írt: így kell ezt csinálni!