Kanye West új nagylemeze nem lesz elérhető online

Kanye West, avagy Ye körül zajlanak az események, tönkrement kapcsolatuk Kim Kardashiannal is bőven ad beszédtémát, köszönhetően a rapper figyeleméhségének, ám most a változatosság kedvéért a zenéjével kapcsolatban is akad esemény: West ugyanis egy Instagram-posztban közölte, február 22-én érkező új lemeze, a Donda 2 nem lesz elérhető online, egyik szokásos felületen sem, azaz sem az Apple Musicon, sem az Amazonon, sem a Spotify-on, sem pedig a YouTube-on.

A lemez, amelyen a Lángoló értesülései szerint a szexuális zaklatási botrányba keveredett Marilyn Mansonnal dolgozott, egyedül a rapper saját, Stem Player nevű eszközén lesz elérhető, amit kettőszáz dollárért lehet kapni, egyelőre kizárólag az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Így néz ki:

Kanye arról írt a bejelentés kapcsán, hogy