Eminem letérdelt a Super Bowl-on, így állt ki a rendőri brutalitás és a faji egyenlőtlenség ellen

Első látásra talán csak egy egyszerű mozdulatnak tűnt, de mégis az év eddigi legerősebb kiállása lett.

A Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals közt dőlt el idén a Super Bowl, aminek nem csak a hihetetlen végjátékot követő Rams-győzelem, de a hagyományos félidei show miatt is kiemelkedett az elmúlt évek döntői közül.

A Los Angeles-i rap-ikonok, Dr. Dre, Snoop Dogg és Kendrick Lamar mellett Mary J. Blige és Eminem fellépését hozó eseményen Eminem előadta ugyanis a legnagyobb slágerét, a Lose Yourself-et, aminek végén

féltérdre ereszkedett, majd a fejét az arcába temette.

Eminem taking a knee for Kaepernick? pic.twitter.com/T4p3vOHBUC — The Recount (@therecount) February 14, 2022

A lépés a New York Times szerint egyértelmű utalás volt arra, amit a San Francisco 49ers korábbi játékosa, Colin Kaepernick a 2016-os évadban tett: minden mérkőzésen, az amerikai himnusz hangjai alatt letérdelt, hogy ezzel tiltakozzon a rendőri brutalitás, illetve a faji egyenlőtlenségek ellen. Példáját az évadban többen is követték, a ligában pedig parázs vita alakult ki arról, hogy büntetni kell-e mindezt. A vitába Donald Trump is beszállt, aki a játékosok kirúgását javasolta. Erre végül nem került sor, Kaepernick szerződését azonban nem hosszabbították meg, sőt, azóta sem talált magának csapatot.

Az Eminem kiállása után felmerülő pletykák szerint a lépés egyáltalán nem volt egyeztetve az NFL-lel, a hírt a liga szóvivője, Brian McCarthy azonban megcáfolta, azt állítva, hogy az elmúlt héten minden próbát figyelemmel kísértek, így a mozdulatot is látták.

Nem ez egyébként az első eset, hogy a negyvenkilenc éves zenész kiállt az ügyért: 2017-ben megjelent, Untouchable című kislemezén ugyanis épp ezekre a problémákra, illetve a rasszizmusra hívta fel a figyelmet.