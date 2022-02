Valószínűleg Magyarország éves GDP-jébe került, de minden idők legjobb halftime show-ja lett belőle

Fergeteges hangulatot csináltak Eminemék.

A Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals összecsapását hozta el az idei Super Bowl, melynek a mérkőzésen túl mindig van egy másik nagy attrakciója is, a halftime show. Már jó előre tudni lehetett, hogy Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige és Kendrick Lamar is feltűnnek majd a hip-hop-központú produkcióban, de meglepetésként még 50 Cent is előkerült – fejjel lefelé lógva.

Kapcsolódó Dráma a végén, a Rams nyerte a Super Bowlt Hihetetlen végjáték után a Los Angeles Rams hazai pályán megnyerte az NFL nagydöntőjét. Sérülés, izgalom, Dr. Dre, Snoop Dogg – minden volt, amit el lehet képzelni.

Sokan már most a valaha volt legjobb félidei show-ként hivatkoznak a látottakra, messze nem járnak az igazságtól, mindenki nagyon elemében volt a pálya közepén.

(Ha valakinek nem indulna el a videó, erre a linkre kattintva eléri.)