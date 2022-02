Nagyot ugrott tavaly az európai mozik látogatottsága

De még így is messze vagyunk a járvány előtti számoktól.

Az európai nézők 2021-ben elkezdtek visszamerészkedni a mozikba

– erről árulkodnak azok az adatok, amiet az Európai Mozik Nemzetközi Szövetsége, a UNIC tett közzé. Az összbevétel tavaly 3,7 milliárd euró volt, ami 42 százalékkal meghaladja a 2020-as év végeredményét. Ez önmagában biztatóan hangzik, de bele kell kalkulálni, hogy 2020 a mozis forgalom szempontjából is igazi mélypont volt, amikor hónapokig bezárva tartottak a mozik, és a stúdiók sorra halasztották el premierjeiket. A 2020-as eredmény még mindig 57 százalékkal elmarad 2019-től, vagyis a járvány előtti utolsó évtől.

Nem meglepő, hogy a tavalyi felfutás fő hajtóereje az európai piacokon is a hollywoodi blockbusterek voltak, mint a Halálos iramban 9, a Venom 2, a 007 – Nincs idő meghalni, a Dűne és természetesen a Pókember: Nincs hazaút, ami világszinten is minden idők egyik legnagyobb bevételét produkálta. A helyi filmek is jól teljesítettek több országban, a franciáknál például a forgalom több mint 40 százalékát a hazai bemutatók hozták, de a csehek (38,3 százalék) és a dánok (37 százalék) sem maradtek el sokkal ettől az eredménytől.