Szívroham miatt kómába esett, majd meghalt a Mickey Mouse Club 46 éves sztárja, Tiffini Hale

Az amerikai énekesnő olyan sztárok mellett kezdte karrierjét gyereksztárként, mint Britney Spears vagy Justin Timberlake.

46 évesen meghalt Tiffini Hale, a legendás Mickey Mouse Club (MMC) egykori gyereksztárja – írja a Daily Mail. Az énekesnő halálhírét két egykori szereplőtársa, Deedee Magno Hall és Chasen Hampton is megerősítette közösségi oldalaikon, ahol a tragédia részleteiről is osztottak meg információkat. Ebből kiderül, hogy Hale még december elején kapott szívrohamot, és bár életét akkor még megmentették, kómába esett. Az énekesnő végül karácsony reggelén halt meg.

Hale 1989 és 1995 között tűnt fel a Disney Channel The All New Mickey Mouse Club című műsorában, amely több későbbi világsztárt is kitermelt, köztük Christina Aguilerát, Britney Spearst, Justin Timberlake-et és Ryan Goslingot is. Az MMC néhány tagjából 1990-ben verbuválódott a The Party nevű zenekar, amelynek Hale is a tagja volt. Három év alatt három albumuk jelent meg 1993-as feloszlásukig, 2013-ban ismét életre hívták a zenekart egy utolsó lemez erejéig. Hale volt az egyetlen az eredeti felállásból, aki nem kért az újrázásból, a zenei pályától ugyanis az MCC után visszavonult.