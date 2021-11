Sorozat készül Zámbó Jimmy életéről

A Királyról készített tízrészes sorozat jövőre mutatkozik be az RTL Klubon.

Három új sorozat is érkezik az RTL Klub kínálatába jövőre, többek közt Zámbó Jimmy életét is felelevenítik majd egy tízrészes alkotásban – jelentette be Kolosi Péter programigazgató a Big Picture online konferencián. A csatorna 2022-ben ünnepli 25. születésnapját, ennek apropóján számos régi közönségkedvenc tér vissza, de újdonságokból sem lesz hiány:

többek közt Zámbó Jimmyről is sorozat készül. A király az RTL Magyarország több éve tartó saját fejlesztése, amely 10 epizódban meséli majd el az elhunyt énekes életét.

Emellett a Keresztanyu alkotóitól érkezik a Hotel Margaret napi széria, amely egy gyilkossági nyomozás történetét meséli majd el a Balaton partján sok intrikával, humorral és szerelemmel, a főbb szerepekben többek között Nyári Diával, Balázs Andreával, Szabó Zsófival, Pásztor Virággal, Miller Dáviddal, Epres Attilával, Szalay Bencével, Szabó Simonnal.

Újoncként debütál majd jövőre a Séf, meg a többiek szitkom Miller Dávid és Schneider Zoltán főszereplésével, szintén készül a Nagy Fehér Főnök, amely hatalmas sikerrel volt látható néhány éve a cseh közszolgálati tévén. A főbb szerepekben Rujder Vivien és Lengyel Tamás látható majd. Negyedik és egyben befejező évaddal folytatódik A tanár, a Mellékhatás második évaddal jön, és a Mi kis falunk sem marad folytatás nélkül. Még idén bemutatják az RTL Most+-on a Sisi életéről szóló történelmi sorozatot.

Új évaddal érkezik jövőre a Cápák között, A Konyhafőnök civil és VIP évaddal, a Mestercukrász, és a Házasodna a gazda is folytatást kap. Jövőre 11. alkalommal tér vissza az X-Faktor és szintén 11-edszer lesz látható az RTLII-n a ValóVilág powered by Big Brother.

A Nyerő Páros idei szériájának eseményeit már követhetik az érdeklődők, valamint november 15-től kezdődik a Konyhafőnök VIP versenye, ahol többek között olyan hírességek igyekeznek bebizonyítani, hogy a konyhapultban is megállják a helyüket, mint Varga Izabella, Tóth Vera, Görög Zita, Schobert Norbert vagy Csonka András.