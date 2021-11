Saját mémjének öltözött be idén Steve Buscemi

A pályája során számtalan fura szereplő bőrébe bújt Steve Buscemi az idei Halloween-en az év egyértelműen legjobb jelmezével állt elő: A stúdió (30 Rock) egy 2012-es epizódjában eljátszott karakterét vette elő.

A jelenetben piros kapucnis pulóvert, zenekaros pólót (amin az AC/DC logója helyett a music band, azaz a zenekar felirat olvasható) megfordított baseballsapkát viselő, kezében gördeszkát szorongató tökkelütött beépített nyomozó feladata a középiskolások közé aló észrevétlen beépülés lenne, ő azonban egy távolról sem hihető mondattal indít:

How do you do, fellow kids?,

azaz

Hogy ityeg, haversrácok?

Az erőltetetten menőnek, vagy épp fiatalnak tűnni akaró emberekre használt mém tegnap valósággá vált, Buscemi ugyanis a filmbeli karakterének öltözve járta körbe Brooklyn-t – vette észre a HuffPost, ami néhány, képes Twitter-posztot is kiemelt a rengetegből:

