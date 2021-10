Nem az álmok tettek minket királyokká, hanem a sárkányok – itt az első trailer a Trónok harca előzménysorozatához

A Sárkány Háza hangulatilag egy az egyben a Trónok harca fénykorát idézi. Itt az első trailer.

Hogy az HBO-nál a Trónok harcáról még le fognak húzni néhány bőrt, az már akkor sejthető volt, amikor a sorozat még javában tartott, mostanra pedig talán már a sorozat utolsó évadainál tapasztalható minőségromlást is megbocsátotta a közönség annyira, hogy örömmel várja majd az előzménysorozatot. A láthatólag a Trónok harcánál is komolyabb büdzsével készült House of Dragon, azaz Sárkányok Háza alapjául George R. R. Martin Tűz & Vér című regénye szolgál, kétszáz évvel a Trónok harca cselekménye előtt játszódik, és a Targaryenek és sárkányaik viselt dolgaira fókuszál majd. A szériát az HBO Max európai elindulására időzítve 2022-ben láthatja a közönség, ennél pontosabb premierdátum még nincs, viszont a stílszerűen vérrel és tűzzel, aranyszínű dekorációkkal és fehér hajú, gyönyörű emberekkel teli első előzetes viszont nemcsak elkészült, de egyértelműen a fő attrakciója volt az HBO mai virtuális sajtóeseményének, melyen bejelentették a HBO Max európai indulásának részleteit. Azokról is hamarosan beszámolunk, addig is itt a trailer.