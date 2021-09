Csak jövőre kezdik el keresni az új James Bondot

Meg akarják hagyni az időt Daniel Craig búcsújára.

Köztudott, hogy a Nincs idő meghalni lesz Daniel Craig utolsó Bond-filmje, és az interneten már hosszú évek óta mennek a találgatások, hogy vajon ki lesz az utódja 007-esként. Korábban gyakran rebesgették Idris Elba, Tom Hardy és Tom Hiddleston nevét is, sőt, azzal kapcsolatban is felröppentek találgatások, hogy esetleg nő is alakíthatná Bondot, de mindez megmaradt pletyka és hivatalos cáfolatok szintjén. A Nincs idő meghalni premierjének közeledtével viszont természetesen ismét előkerült a kérdés, ám a franchise producere, Barbara Broccoli gyorsan lehűtötte a kedélyeket:

Meg akarjuk hagyni Danielnek az időt az ünneplésre. Jövőre kezdünk csak el gondolkodni a továbbiakon

– mondta a BBC Radio 4-en Broccoli, hozzátéve, hogy akárki is lesz az utód, mindenképp nagy feladat lesz Craig nyomdokaiba lépni. Még azon is viccelődött, hogy sokáig tagadásban volt azzal kapcsolatban, hogy Craig tényleg távozik az öt filmje után, de lassan kénytelen lesz szembenézni a ténnyel.