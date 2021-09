Eladó a kísértetház, ami a Démonok közöttet ihlette

Most bárki megveheti, akinek van erre pár százmilliója.

Ingatlankereskedőn keresztül hirdették meg a hírhedt Rhode Island-i házat, amely inspirált a nagysikerű és számos folytatást megélt 2013-as horrorfilmet, a Démonok közöttet ihlette. Az ára jelenleg 1,2 millió dollár, ami olyan 365 millió forintnak felel meg.

A 19. században épült, három hálószobás ház leírásában nem is nagyon titkolják a ház paranormális renoméját, sőt: büszként ismerik el, hogy a mai napig furcsa történéseket jelentenek a házból, és a korábbi lakók által elmesélt incidensek és jelenségek cikkek, könyvek és filmek tucatjait ihlették.

A jelenlegi tulajdonosok, Cory és Jennifer Heinzen 2019 óta birtokolja a házat és egy korábbi interjúban arról számolt be, hogy ők is találkoztak maguktól nyíló és csukódó ajtókkal, gazdátlan léptekkel és egyéb test nélküli hangokkal. A Heinzen házaspár végül meg is nyitotta egy ideje a házat a nyilvánosság előtt: eseményeket és vezetett túrákat rendeztek, valamint beengedtek önjelölt démonvadászokat is. Kérdés, hogy kell-e így valakinek, és ha igen, mit kezd majd vele a következő tulajdonos.

Annak, hogy a Démonok között eredetsztorijából mennyi lehet a valóság és a kamu, ebben a cikkünkben jártunk utána: