Eric Claptonnak elege van a vakcinákból és a korlátozásokból, írt is róla egy dalt

A zenésznek nem ez az első, az utóbbi hónapokban tett furcsa lépése.

Csak propaganda, hogy a koronavírus elleni vakcinák valóban biztonságosak – mondta korábban az AstraZeneca mellékhatásai miatt mellékhatásokat tapasztaló brit zenész, aki néhány hete már arról beszélt, hogy olyan helyszíneken egyszerűen nem vállal ezentúl koncerteket, ahol oltási igazolványhoz kötik a látogatók beengedését.

Mindezek fényében talán már meg sem kellene lepődnünk azon, hogy a hetvenhat éves Clapton most egy egész dalt írt a témában, This Has Gotta Stop címmel, amiben újra szabadjára engedte a gondolatait.

A távolról sem drámai hangszerelésű dal első sorai máris megalapozzák a hangulatot:

Ennek véget kell vetni / ami sok, az sok / nem bírom többé ezt a szarságot,

de a folytatás sem lett sokkal lazább, hiszen a zenész arról beszélt, hogy

ő már akkor tudta, hogy valami nincs rendben, mikor a kormány szabályokat hozott, hiszen korábban szabad volt, és próbálta azt tenni, ami helyes, most azonban bezárták, és eldobták a zár kulcsát.

Az oltás mellékhatásaira való kitekintés sem marad el, hiszen szó esik azokról a napokról is, amikor

nem tudta mozgatni a kezét, és a saját izzadtságában feküdt.

Azóta persze jól érzi magát, szóval némileg megkérdőjelezhető, hogy miért írt ezek után egy oltásellenes himusznak is beillő dalt.