Kötelező karantén nélkül utazott Hong Kongba Nicole Kidman

A 7,5 milliós nagyváros lakói ettől egyáltalán nem lettek boldogok, hiszen sokan a közeli családtagjaikat sem látták a vírus kezdete óta.

A Reuters információi szerint Nicole Kidman a múlt héten a kötelező karantén betartása nélkül léphetett be Hong Kongba – derül ki a hírügynökség oldaláról, ami hozzáteszi: a kínai kormány az ország a lakók érdekében a szokásosnál is szigorúbb intézkedéseket hozott, így a döntés minimum meglepő.

A városállam vezetése nem név szerint említette a színésznőt, a leírás alapján azonban egyértelmű, hogy róla van szó, hiszen a kiadott közlemény egy ötvennégy éves, a tengerentúlon élő hollywoodi sztárról számolt be, aki egy munkája elvégzése miatt érkezett.

A kivétel jókora visszhangot szült a 7,5 milliós metropolisz lakói közt, hiszen az általuk is indokolatlanul erősnek tartott beutazási szabályok miatt az érkezőknek akár huszonegy napot is egy hotelszoba fogságában kell tölteniük, még akkor is,

még akkor is, ha beoltották őket,

így számos családtag nem utazhatott haza az elmúlt közel két évben, vagy épp nem hagyta el az országot, hogy hazafelé ne kelljen szembenéznie a kellemetlen következményekkel.

A Reuters által említett helyi híroldal, a HK01 szerint Kidman egy Amazon által berendelt sorozat, a The Expats forgatása miatt tartózkodik a városban, ami az elmúlt napokban tizenöt országot is veszélyesnek nyilvánított, köztük az Egyesült Államokat, Spanyolországot, illetve Franciaországot, így onnan csak a mindkét oltást megkapott emberek utazhatnak be.

A változások azonnal jókora ütést mértek a turizmusra, hiszen sokan megpróbáltáák későbbi időpontra áttenni a szállodafoglalásukat, vagy épp a repülőjegyeiket.