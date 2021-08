Meghalt Pat Hitchcock, apja filmjeinek színésznője

93 éves korában, a kaliforniai Thousand Oaksban elhunyt Patricia (Pat) Hitchcock, Alfred Hitchcock és Alma Reville egyetlen közös gyereke.

Patricia tizenegy éves volt, amikor a családja Londonból Los Angelesbe költözött, apja ekkor kezdett el Hollywoodban dolgozni. A lány színésziskolába járt, fiatal felnőttként kisebb szerepet kapott a Rémület a színpadon című Hitchcock-thrillerben. Ezután apja két másik filmjében, az Idegenek a vonatonban és a Psychóban is feltűnt kisebb szerepekben, de játszott az ötvenes évek egyik nagyszabású produkciójában, a Tízparancsolatban is. A televízióban az Alfred Hitchcock Presents visszatérő szereplője volt, de több másik sorozatban is játszott.

Gyerekei születése után nagyrészt visszavonult a színészettől, de a hetvenes években még néhányszor kamera elé állt, és társíróként működött közre édesanyja életrajzában. Férje, Joseph E. O’Connell, Jr. 1994-ben hunyt el. Három lányuk született, egyikük, Katie O’Connell-Fiala erősítette meg Pat Hitchcock halálhírét hétfőn – írja a Variety.

Nyitókép: Pat Hitchcock a Psychóban