M. Night Shyamalan új horrorja tönkreverte a Space Jam 2-t

Bár az előrejelzések azt ígérték, a Space Jam: Új kezdet és a Kígyószem: G. I. Joe – A kezdetek lesz majd a két legnézettebb film az észak-amerikai mozikban, általános meglepetésre beelőzött M. Night Shyamalan legújabb borzongató mozisikere, Az idő (Old), amely a 16 és fél millió dolláros összbevételével a legnagyobb kasszasikernek bizonyult a múlt héten. A Variety elemzése szerint ez is annak a jele, hogy mennyire kiszámíthatatlan lett a filmes piac a pandémia miatt, és a rend még egy darabig nem is fog helyreállni. Az idő – melyet a héten mutatnak be Magyarországon – ugyan nem kapott erős kritikákat, de Shyamalan és a csak rá jellemzően csavaros végkifejlet mégis garantálja, hogy mindenki erről a filmről beszéljen.

A második helyre futott be a G. I. Joe eredettörténet, amely 13.3 millió dollárt szedett össze, ám a tengerentúli mozikban ennek csupán a töredékét, és ez jókora csalódás a Kígyószem alkotói számára. A Space Jam: Új kezdet a múlt heti első helyezése után óriásit zuhant, és a projektáltnál sokkal kevesebben váltottak rá jegyet, ami 69 százalékos zuhanás a bemutató hetéhez képest. Igaz, ez a mostani sorrend annak is köszönhető, hogy a másik két filmet csak moziban lehet látni, míg a Space Jam az HBO Maxon streamelhető. A Space Jam 2-t viszont most még a szintén streamelt Fekete Özvegy is megelőzte, így csak a negyedik a sorban a 9 és fél millió dolláros összbevételével. Az ötödik pedig a Halálos iramban 9., amely ezzel már 163 milliós amerikai összbevételnél jár.