Nyit a Fesztiválzenekar, indul a bérletvásárlás a jövő szezonra

A Fesztiválzenekar vasárnap elindítja a jövő évadra szóló bérletek nyilvános árusítását, sőt a karantén utáni nyitást utcazenével és meglepetéskoncerttel ünneplik. A 2021–22-es évadban új operaelőadás, Richard Strauss-maraton, nemzetközi sztárok és egy új bérletforma is szerepel.

Nagyon várjuk, hogy újra közönség előtt játszhassunk

– idézi a sajtóközlemény Fischer Ivánt, a BFZ zeneigazgatóját.

A hónap első felében a jogszabályi lehetőségek ellenére még óvatos a BFZ, és koncertjeit online közvetíti, május 16-án viszont a kulturális szcénában az elsők között kezdi meg bérleteinek árusítását, egyúttal az újratalálkozást is ünnepelve, a zenekar óbudai próbatermében ugyanis különleges vásárral készülnek. A járványügyi szabályok betartásával Fischer Ivántól és a BFZ muzsikusaitól lehet bérletet venni, miközben zenei meglepetések is lesznek, és az épület titkait is megismerhetik a látogatók. Május közepén a délutáni fővárosi forgalomban is találkozhatunk a BFZ zenészeivel, akik egy teherautóról zenélnek majd az autósoknak, járókelőknek.

A Budapesti Fesztiválzenekar 2021–22-as évada szeptember 9-én indul, egy minden jel szerint közönség előtti, a Müpával közös eseménnyel, Fischer Iván új operarendezésével. A karmester a 2019-es nagy sikerű Orfeo után ismét Monteverdihez nyúl, ezúttal a komponista utolsó zenedrámáját, Nero, a véreskezű zsarnok történetét állítja színpadra (Poppea megkoronázása).

A zenekar mellett a régizene legkeresettebb szólistái alkotják a társulatot, akik a világ minden tájáról érkeznek. A Müpa és a BFZ közös maratonján ezúttal Richard Strauss lesz a főszereplő. Szintén a Müpával közös rendezvény évek óta az Európai Hidak, amelyen ezúttal nem ország, hanem egy város, Berlin lesz a vendég – a fesztiválon Liszt Ferenc művei hangzanak el, a zongoránál a szintén européer Dejan Lazić ül majd.

A zenekar az új programok mellett új bérletet is bevezet, az Iván mesél sorozat délutáni hangversenyein Fischer Iván a szerzők és darabok hátteréről beszél a pulpitusról, a szezonban öt alkalommal. Ezen felül további hat klasszikus koncertbérletet és két kakaókoncert-bérletet is kínál a BFZ.

Változások lesznek a zenekar turnézási gyakorlatában is. Tovább maradnak egy helyen, és több koncertet adnak majd, az évadban először Spoletóban. Az olasz kisváros mellett több napot vendégszerepel a BFZ Londonban, ahol Stravinsky-estjükön a Tavaszi áldozatot tánc kíséri. A koreográfiát a közönséggel együtt, helyben improvizálják, majd az erre vállalkozó nézők adják elő. Németországba is utaznak, miután az Európai Hidak fesztivál csereprogrammá is válik: míg a BFZ Berlinben lép fel, a berlini Konzerthausorchester Budapesten mutatkozik be. A német fővároson túl, Neumarktban Schiff Andrással zenélnek, és folytatódik a Vicenzai Operafesztivál is.