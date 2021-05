Meghalt Olympia Dukakis Oscar-díjas színésznő

89 éves korában elhunty Olympia Dukakis színésznő. A hírt testvére, Apollo Dukakis erősítette meg a Varietynek.

Olympia Dukakis a hatvanas évek eleje óta filmezett, egyik első mozis szerepében Dustin Hoffman anyját játszotta a John és Mary című filmben. Sokáig többnyire mellékszerepeket játszott, és mellékszerepért nyert Oscar-díjat is: 1988-ban, a Holdkórosokért, amelyben Cher és Nicolas Cage partnere volt. Ekkoriban más fontos szerepei is voltak. Az Acélmagnóliákban tehetős özvegyasszonyt, a Nicsak, ki beszél sorozatban nagymamát, az Özvegyek klubjában a címszereplők egyikét alakította. Feltűnt a Woody Allen rendezte Hatalmas Aphroditéban is.

Tévében is folyamatosan dolgozott, összesen három Emmy-díjra jelölték. Jelenleg is több filmje vár bemutatásra.